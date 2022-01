Novak Djokovic hat einen Plan. Eine Impfung schließt dieser offenbar nicht ein. Foto: Mike FREY / AFP

Dubai – Nach seiner geräuschvollen Ausweisung aus Australien peilt Tennisstar Novak Djokovic sein Comeback im Februar beim ATP-Turnier in Dubai an. Der Weltranglistenerste aus Serbien steht auf der Meldeliste für das 500er-Turnier in der Wüste (21. bis 26. Februar), das er bereits fünfmal gewonnen hat. In Dubai ist eine Corona-Impfung für die Einreise nicht vorgeschrieben.

Djokovic hatte die derzeit laufenden Australian Open nach einer Niederlage vor einem Bundesgericht verpasst. Die Richter hatten den Einspruch des Weltranglistenersten gegen die Annullierung seines Visums zurückgewiesen. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger war ungeimpft und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung eingereist.

Wie Djokovics Saisonplanung nach dem Turnier in Dubai aussieht, ist noch vollkommen offen. Für die Reise zu den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami ist eine Corona-Impfung Voraussetzung. (sid, 26.1.2022)