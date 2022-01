Süß, aber lästig: Tauben in der Stadt. Foto: APA/Hans Punz

Besonders Stadtbewohner kennen das Problem. Man versucht einzuschlafen, doch die urbane Tierwelt weiß das gekonnt zu verhindern, weil zwei Tauben auf dem Fenstersims gerade ihre gegenseitige Zuneigung lautstark ausleben. Neben Schlafentzug sorgen die "Ratten der Lüfte" aber auch für allerlei andere Probleme. Ihr säurehaltiger Kot greift etwa Gebäudefassaden an und ist eine echte Herausforderung, wenn es etwa um den Erhalt historischer Bauwerke geht. Dazu kommen auch allerlei hygienische Risiken.

Forscher der renommierten Polytechnik-Hochschule im schweizerischen Lausanne (EPFL), wohl getrieben durch leidliche Erfahrung mit dem gurrenden Federvieh, rüsten nun auf. Sie haben ein Tauben-Abwehrsystem mit Drohnen entwickelt und mittels Paper in IEEE Access vorgestellt.

Tauben zu schlau für Gummikrähen

Wer nun denkt, dass die Tauben in "Terminator"-Manier "ge-hasta-la-vistat" werden, irrt allerdings. Bei Kosten-Nutzen-Abschätzung hat sich offensichtlich die Abschreckungsvariante durchgesetzt. Dabei möchte man auch ein Problem lösen, das gängige Maßnahmen – wie lärmerzeugende Gadgets, Raubtier-Attrappen oder aufgehängte CDs – aufweisen. Nämlich den Gewöhnungseffekt.

EPFLLIS

Denn auch wenn es weder ihr typisches Verhalten, noch ihre jämmerlichen Nestbau-Fertigkeiten zeigen, sind Tauben einigermaßen schlaue Vögel. Nach einiger Zeit merken sie, dass von der Gummikrähe keinerlei Gefahr ausgeht, was für geplagte Hausbewohner schnell an fäkaler Dekoration am Abschreckungsobjekt erkennbar ist.

Erkennungssystem schickt Drohne los



Stattdessen nimmt man sich ein Beispiel an der Taubenvertreibung mittels trainierter Greifvögel durch einen Falkner. Eine 360-Grad-Kamera behält die zu bewachende Fläche im Blick. Die Aufnahmen werden an einen Rechner übertragen, wo sie von einem KI-gestützten Erkennungssystem auf Taubenvorkommen analysiert werden. Das dafür eingesetzte neuronale Netzwerk wurde mit 30 Stunden einschlägigem Videomaterial trainiert.

Schlägt der Mechanismus an, so wird aus den Videodaten die Position der Vogelplage in Form von GPS-Koordinaten abgeleitet und ein Pfad für eine in einem Ladedock wartende Drohne errechnet. Diese rückt anschließend aus, um sich dem Taubenschwarm möglichst dicht anzunähern und zu verscheuchen. Anschließend kehrt sie autonom zurück an ihre Stromversorgung.

Erwogen hatte man auch eine Variante mit patroullierenden Drohnen, ohne permanent installierter Kameras. Diese Idee wurde aber aus Effizienzgründen verworfen. Denn die maximale Flugzeit vieler Drohnen erreicht kaum mehr als 20 bis 30 Minuten, was häufige Ladepausen notwendig machen würde.

Regulatorische Hindernisse

Das für den vollautomatisierten Betrieb geeignete Taubenabwehr wurde auf dem Dach des hauseigenen EPFL Swisstech-Veranstaltungszentrums bereits erfolgreich getestet. Die Verweilzeit der Tauben konnte von bis zu zweieinhalb Stunden auf maximal wenige Minuten reduziert werden. Weitere Tests unter anderen Bedingungen folgen nun.

Ein öffentlicher Einsatz könnte sich aber aufgrund verschiedener nationaler Regelungen für den Betrieb von Drohnen, unterschiedlich kompliziert gestalten. In der Schweiz müsste etwa jeder einzelne Flug vorab manuell freigegeben werden, um potenzielle Gefährdung von Menschen auszuschließen. (gpi, 26.1.2022)