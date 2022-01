In dieser Galerie: 4 Bilder Die Schülerinnen und Schüler demonstrieren für faire Maturabedingungen in Pandemiezeiten. Foto: Oona Kroisleitner Mit Schildern wird der Unmut bekundet. Foto: Oona Kroisleitner Die Demo startete in der Innenstadt. Foto: Oona Kroisleitner Nun bewegt sich der Demozug durch die Stadt. Foto: Oona Kroisleitner

Wien – Rund 300 Schülerinnen und Schüler sind dem Aufruf der SPÖ-nahen Aktion kritischer Schüler:innen (AKS) gefolgt und haben sich am Mittwochvormittag vor dem Wiener Stephansdom versammelt, um gegen die Maturaregeln zu demonstrieren. "Streik in der Schule, Streik in der Fabrik: Das ist unsere Antwort auf eure Politik", skandieren die Jugendlichen. Auf ihren Schildern fordern sie "eine faire Matura für alle" und rufen zu "Schulstreik" auf. Neben Wien soll es auch Kundgebungen in einigen Landeshauptstädten geben. Die von der VP-nahen Schülerunion dominierte Bundesschülervertretung lehnt die Proteste ab, ist aber ebenfalls nur für eine freiwillige mündliche Reifeprüfung.

"Die Matura ist nicht gerecht, wenn der Stoff nicht gekürzt wird. Wir waren 100 Tage im Distance-Learning", erzählt etwa die 18-jährige Nadja. Sie will, dass die mündliche Matura nur freiwillig sei, und fordert: "30 Prozent weniger Stoff auch bei der schriftlichen Prüfung". Der aktuelle Jahrgang sei noch "viel stärker von Corona betroffen" als vorangegangene, kritisiert die Wiener AKS-Chefin Anna Blume: "Wir sind hier, um dem Bildungsminister unsere Meinung zu sagen: Es kann so nicht weitergehen."

Politische und gesellschaftliche Unterstützung

Unterstützung erhalten die streikenden Jugendlichen von der SPÖ. Der Nationalratsabgeordnete Jörg Leichtfried hat sich unter die Demonstrantinnen gemischt: "Es heißt immer, die Politik soll zuhören. Dafür bin ich hier." Die SPÖ will in der nächsten Nationalratssitzung einen Antrag einbringen, der die mündliche Matura zu einer freiwilligen Sache macht. Allein aus "Gerechtigkeitsgründen" sei es nicht nachvollziehbar, dass nach zwei Jahren der Freiwilligkeit die mündliche Matura nun wieder verpflichtend sein soll, sagt auch Daniel Landau. Der Mitorganisator des Lichtermeers ist auch auf dem Stephansplatz und unterstützt die Streiks.

"Für eine ‚Matura wie damals‘ ist es heuer einfach noch zu früh", kommentierte die SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler die Proteste. Angesichts der Tatsache, dass es sich beim heurigen Maturajahrgang um lauter Schülerinnen und Schüler handle, die allesamt seit der sechsten Schulstufe mit einem pandemischen Dauerausnahmezustand konfrontiert waren, der sich mit einem "katastrophalen Management des Bildungsministeriums" gepaart habe, könne man aus Sicht von Vorderwinkler noch nicht zum Normalbetrieb zurückkehren. Die SPÖ-Abgeordnete kündigt daher einen Antrag im Nationalrat an, in dem sie – auch im Sinne der heute erneut streikenden Schülerinnen – eine freiwillige mündliche Matura vorschlägt. Nachdem einzelne grüne Abgeordnete und auch die Jugendorganisationen der Grünen sich dafür ausgesprochen hatten, geht man in der SPÖ auch von einer breiten Zustimmung aus.



Mittlerweile bewegt sich die Demo durch die Innenstadt in Richtung Bildungsministerium. Dort angekommen, machen die Jugendlichen ihrem Unmut Luft und skandieren: "Polaschek muss weg!" (ook, 26.1.2022)