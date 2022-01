Nun also doch. Nachdem zahlreiche Expertinnen und Experten sowie Landeshauptleute immer skeptischer wurden, was den Lockdown für Ungeimpfte betrifft, traten am Mittwoch Kanzler und Gesundheitsminister vor die Medien. "Doorstep" wurde der Auftritt genannt. Gemeint war ein kurzes Statement vor dem Ministerrat – das dann doch nahezu überraschend kam: Der Lockdown für Ungeimpfte soll kommenden Montag enden, verkündeten Karl Nehammer (ÖVP) und Wolfgang Mückstein (Grüne). Im Detail, muss man sagen, ändert sich dann aber doch nicht besonders viel.

Kanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein beim "Doorstep" zum Ende des Lockdowns. Foto: APA/HANS PUNZ

Der Lockdown für Ungeimpfte sei seit Wochen "eine Maßnahme, die viele Menschen beschwert, aber aus gesundheitspolitischen Gründen unumgänglich war", erklärte Nehammer. Über Weihnachten und den Jahreswechsel hätte der Lockdown auch gewirkt, betonte Mückstein. Nun sei man aber gemeinsam mit den staatlichen Krisenkoordinatoren der Gecko zu dem Schluss gekommen, dass das Gesundheitssystem trotz steigender Infektionszahlen nicht mehr unmittelbar bedroht sei. Und damit sei der Lockdown für Ungeimpfte nicht mehr länger zu rechtfertigen.

2G-Regelung bleibt aufrecht

Aber was bedeutet das nun konkret? Bisher durften Ungeimpfte das Haus nur aus wenigen definierten Gründen verlassen – wie etwa, um in die Arbeit oder einkaufen zu gehen. Diese Einschränkungen fallen ab kommenden Montag. Wobei Erhebungen schon zuletzt gezeigt hatten, dass sich viele wohl ohnehin kaum an die strikten Ausgangsbeschränkungen hielten: Die Mobilität in Bezirken mit vielen Impfmuffeln nahm nicht stärker ab als anderswo, stellte der Complexity Science Hub bereits vergangenen November fest.

Die aktuelle Lockerung beinhaltet nun ein großes Aber: Die sogenannte 2G-Regelung – also der Zutritt nur für Geimpfte und Genesene – bleibt aufrecht. In Restaurants, Bars, ins Kino und Theater sowie in den Handel abseits des Lebensnotwendigen dürfen Ungeimpfte also weiterhin nicht. Auch die FFP2-Maskenpflicht gilt für alle wie bisher. Aus der Opposition wurden zuletzt Forderungen nach weiteren Erleichterungen laut. So fordern die Neos ein Ende der 2G-Regel im Handel und die Aufhebung der Sperrstunde in der Gastronomie.

Lockerungen in rund zwei Wochen?

Vorerst hält die Regierung daran fest, die Omikron-Welle sei noch nicht vorbei, wurde am Mittwoch betont. Kanzler Nehammer deutete jedoch an, dass es in absehbarer Zeit wieder zu Lockerungen kommen könnte: "Unser oberstes Gebot ist, die Einschränkungen nur so lange unbedingt nötig aufrechtzuerhalten." Sobald die Infektionszahlen sinken, würden – in Absprache mit Expertinnen und Experten – einschränkende Maßnahmen zurückgenommen, kündigte er an.

Aktuell haben die Corona-Neuinfektionen am Mittwoch mit über 30.000 einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Entwicklung würde sich jedoch nicht wie bei vorherigen Wellen in den Krankenhäusern niederschlagen, betonten Nehammer und Mückstein. Die Zahlen bewegen sich darüber hinaus ähnlich wie prognostiziert. In den kommenden ein bis zwei Wochen werden nun bis zu 40.000 positive Tests pro Tag erwartet. In rund zwei Wochen werde der Höhepunkt der Omikron-Welle in Österreich dann vermutlich erreicht sein, erklärte der Gesundheitsminister. (Katharina Mittelstaedt, 26.1.2022)