Von der Piste in den Spa: Der unabhängige Wellnesshotelführer "Relax Guide" hat österreichische Skihotels unter der Lupe genommen – die Top 10

Skifahren und Wellness ergänzen sich optimal, finden auch die Herausgeber des unabhängigen Relax Guide. Sie haben daher jene Häuser anonym unter die Lupe genommen, wo sich beides gut verbinden lässt.

Hier sind die Top 10, inklusive Begründung der "Relax Guide"-Redaktion

Forsthofgut Naturhotel, Salzburg



Der kinderfreundliche Top-Aufsteiger liegt direkt an der Piste und nur einen Steinwurf von der Talstation der Ansitz-Gondelbahn, der Anbindung an die 270 Pistenkilometer des Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. Direkt im Haus gibt es Skikarten- Service, Skiverleih sowie einen großen Skikeller. Geboten werden zudem luxuriöse Zimmer, getrennte Spa-Bereiche für Familien und Ruhesuchende und ausgezeichnete Bio-Küche. Highlights sind ein 25 Meter langer Außenpool, eine große Seesauna und das neue Familien-Spa mit Wasserrutschen und großer Saunalandschaft.

Forsthofgut Naturhotel Foto: Forsthofgut Naturhotel

Kaiserhof Ellmau, Tirol



In bester Lage, direkt an der Piste in der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental mit 91 Bergbahnen befindet sich der familienfreundliche Kaiserhof Ellmau. Auf Anfänger und fortgeschrittene Skifahrer warten 280 Kilometer bestens präparierte Pisten, Skipass-Service gibt es im Haus. Geboten werden zudem ein wunderschönes Spa mit acht Saunen und einem Infinity-Dachpool mit grandiosem Ausblick auf die Berge sowie eine ausgezeichnete Kulinarik mit hochkompetenter Weinberatung.

Nesslerhof, Salzburg



Gegenüber der Talstation der Kabinenbahn Hochbrand im Skigebiet Großarl-Dorfgastein und direkt an der Piste liegt der Nesslerhof – was im Winter einen bequemen Anschluss an 70 zusammenhängende Pistenkilometer im Skigebiet Großarl-Dorfgastein bedeutet. Ein Skiverleih ist nur ein paar Schritte entfernt, den beheizten Skikeller gibt es im Haus. Im wunderschönen Wellnessbereich warten acht Saunen, herrliche Massagen sowie Innen- und Außenpool. Für das leibliche Wohl sorgt die ausgezeichnete regionale Küche.

Enzian Sölden Foto: Enzian Sölden

Höflehner Naturhotel, Steiermark



Das familienfreundliche Haus liegt abgeschieden auf 1.117 Metern über dem Ennstal mitten im Skigebiet Schladming-Planai und direkt an der Piste. Auf Wintersportler warten 44 weitere Lifte und 120 Pistenkilometer sowie ein beheizter Spind im Skiraum, ein Zauberteppich für die Kleinen und hauseigener Skiverleih und -schule. Im Spa gibt es unter anderem neun Saunen, feine Ruhezonen und zwei neue Außenwhirlpools mit herrlichem Ausblick. Außerdem werden mehrere Spielzonen und tägliche Kinderbetreuung geboten.

Die Riederalm, Salzburg

Eines der besten Häuser für Wintersportler und Gourmets samt direktem Anschluss an 270 Pistenkilometer und 69 Liften des Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn ist das familienfreundliche Hotel Die Riederalm. Skiverleih und Skischule gibt es direkt im Haus, zum Entspannen wartet das für Familien und Ruhesuchende geteilte Spa mit Thermal- Außenpool, Wasserrutsche und sechs Saunen. Weitere Highlights sind die ausgezeichnete Küche – der Gastgeber kocht selbst – und das herzliche Team.

Burg Vital Resort, Vorarlberg

Auf einem grandiosen Logenplatz auf 1.700 Metern Seehöhe liegt das familiengeführte Luxusresort Burg Vital. Man befindet sich direkt an der Skipiste mit Anschluss an 305 km Abfahrten, im Winter ist das Haus nicht mit dem Auto zu erreichen, die Anfahrt erfolgt mit der Seilbahn. Auf Abenteurer warten mehr als 200 km hochalpine Tiefschneeabfahrten, Skiverleih und -service gibt es direkt im Hotel. Das Spa offeriert vier Saunen, einen Innenpool und sehr gute Massagen. Weiters geboten werden eine ausgezeichnete regionale Küche, eine gemütliche Bar und tägliche Kinderbetreuung.

Enzian Sölden, Tirol

Mitten in der Natur auf 2.090 Metern Seehöhe und direkt an der Piste befindet sich das kinderfreundliche moderne Wintersporthotel mit sehr guter Küche. Es begeistert nicht nur mit seinem herrlichen Ausblick auf die Berge und Pisten des schneesicheren Skigebiets Sölden- Hochsölden mit 144 Pistenkilometern in allen Schwierigkeitsgraden und 33 Liftanlagen. Skischule und -kindergarten gibt es beim Hotel, Skipassverkauf und Skiverleih direkt gegenüber. Das schöne Spa bietet unter anderem zwei getrennte Saunabereiche für Familien (textil) und Ruhesuchende, darunter einen Infinity-Außenpool, der ab 13 Uhr textilfrei genutzt werden kann.

Schütterhof , Steiermark



Wer mit der ganzen Familie Winterurlaub machen möchte, ist im Schütterhof in Schladming richtig. Hier gibt es alles, was das Skifahrer-Herz begehrt: grandioses Bergpanorama, direkte Lage an der Piste mit Anschluss an die Schladminger Vier-Berge-Skischaukel mit 45 Liften und 123 Pistenkilometer, Shuttle zum Skiverleih und Skiraum mit Rampe zur Piste. Das Highlight nach dem Sport ist ein Bad im 25 m langen Infinity-Pool mit herrlichem Panorama auf das Dachsteinmassiv. Für Familien gibt es einen eigenen Spa-Bereich.

Schütterhof Foto: Schütterhof

Das Seekarhaus, Salzburg

Das kinderfreundliche Skihotel liegt auf 1.800 Metern Seehöhe wunderbar hoch über dem Ort, mitten im Skigebiet Obertauern und direkt an der Talstation von drei Liften. 100 Pistenkilometer und 26 Lifte bieten perfekte Bedingungen bis Anfang Mai, die passende Ausrüstung gibt es im Hotel zum Verleih. Für Familien und Erwachsene ist der Wellnessbereich aufgeteilt, es gibt zwei Indoorpools und insgesamt sechs Saunen, besonders fein ist die schöne Sonnenterrasse. Für Kinder gibt es Spielbereiche, Skikindergarten und – schule sowie tägliche Betreuung.



Gradonna Mountain Resort, Tirol

Inmitten traumhafter Landschaft thront am Fuße des Großglockners das supermoderne Resort aus Hotel und 41 Chalets mit nahezu konkurrenzlosem Ausblick. Ohne Umwege geht es direkt auf die Piste des Skigebiets Großglockner Resort Kals-Matrei mit 15 Liftanlagen, 42 Pistenkilometern und Schneesicherheit bis ins Frühjahr – den Skipass erhält man bequem an der Rezeption. Zum Sorglos-Paket gehören eine eigene Skischule, Skiverleih und ein kostenloses Anfängerskigelände mit Zauberteppich direkt im Resort. Nach einem traumhaften Skitag geht es ins familienfreundliche Spa mit zwei Innenpools, einem auch im Winter nutzbarem Außenpool und verschiedenen Saunen. (red, 26.1.2022)