Userinnen und User berichten von Reisen, Zugfahrten, aber auch von den ganz unspektakulären, alltäglichen Situationen, in denen Fremde ihren Tag bereichert haben

An welche Begegnung mit einer oder einem Fremden können Sie sich besonders gut erinnern? Foto: bokan76 Getty Images/iStockphoto

Wem es momentan schwerfällt, die Wintertage in der Pandemie mit positiven Erlebnissen zu füllen, dem sei empfohlen, das Forum zur Montagsfrage "Ihre schönsten Begegnungen mit Fremden" zu durchstöbern. "tueta" fasst nach der Lektüre der zahlreichen Postings zusammen:

Reisen, die verbinden

Um die schönsten Geschichten der Userinnen und User niemandem vorzuenthalten, gibt es hier eine Auswahl an Postings, die besonders berührt haben. Beginnend mit der Erzählung eines Zugreisenden:

Eine Erklärung, warum es in Zügen häufig zu schönen Begegnungen mit anderen kommen kann, hat "Allrounddilettant":

Nicht nur in Zügen, auch in anderen Verkehrsmitteln können Gespräche mit Mitreisenden berühren und faszinieren:

Fremde Freunde

Oft sind zufällige Begegnungen mit Fremden kurze Momentaufnahmen im Leben, an die man sich gern zurückerinnert. Manchmal werden Fremde zu Freunden:

Das Glück der kleinen Dinge

Besonders bleiben aber vor allem jene Begegnungen in Erinnerung, die völlig unerwartet im Alltag passieren, die kleinen Momente, die das Leben für einen Augenblick schöner machen:

Welche waren Ihre schönsten Begegnungen mit Fremden?

Finden Sie sich in der einen oder anderen Geschichte wieder? An welche besonderen Situationen können Sie sich erinnern? Und welche Gefühle haben diese in Ihnen hervorgerufen? Teilen Sie Ihre schönsten Erlebnisse mit Fremden im Forum! (mawa, 11.2.2022)