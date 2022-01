Respawn arbeitet gleichzeitig an einem neuen First-Person-Shooter und einem Strategiespiel in Zusammenarbeit mit ehemaligen "Xcom"-Entwicklern

In dieser Galerie: 2 Bilder In "Jedi: Fallen Order" schlüpft man in die Rolle des jungen Jedi Cal Kestis. Foto: Electronic Arts Das Spiel war für EA ein voller Erfolg. Foto: Electronic Arts

Das "Star Wars"-Universum wächst; und zwar um drei neue Games aus der Spieleschmiede Respawn. Diese steckt hinter "Jedi: Fallen Order", einem Third-Person-Erlebnis im Sci-Fi-Setting, das 2019 ein voller Erfolg war. Ebendieses soll jetzt einen Nachfolger erhalten, wie EA und Lucasfilm Games am Dienstag offiziell ankündigten. Aber nicht nur das: Das Entwicklerstudio arbeitet gleichzeitig an einem First-Person-Shooter und einem Strategiespiel.

In "Fallen Order" schlüpft man in die Rolle des Nachwuchs-Jedi Cal Kestis, der gemeinsam mit neu gewonnenen Verbündeten den Jedi-Orden wiederaufbauen will. Dass EA mit einem zweiten Teil nachlegen wollen wird, war abzuwarten. Auf "Metacritic" erhielt das Spiel großteils positive Wertungen, sowohl von Rezensenten als auch von Spielern.

Bekannte Gesichter

Die Entwicklung des neuen Teils leitet erneut Stig Asmussen, der in der Vergangenheit unter anderem für Sonys Santa Monica Studio an "God of War" gearbeitet hat. Das First-Person-Spiel soll unter Führung von Peter Hirschmann entstehen, der laut Presseaussendung "eine lange und erfolgreiche Geschichte mit 'Star Wars' hat". Er war unter anderem ausführender Produzent der ursprünglichen "Battlefront"-Games. Mit der Arbeit an einem neuen FPS im "Star Wars"-Universum erfülle er sich nun einen Traum.

Das angeteaserte Strategiespiel soll unterdessen in Kooperation mit dem jüngst gegründeten Studio Bit Reactor entstehen, das ehemalige Entwickler der "Xcom"-Spiele beschäftigt. Respawn soll den Titel produzieren, während Bit Reactor die Entwicklung leite.

Veröffentlichungsdatum unklar

"Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit den äußerst talentierten Teams von Respawn fortzusetzen", sagt Douglas Reilly, Vizepräsident von Lucasfilm Games. "Sie haben ihre Exzellenz darin bewiesen, epische 'Star Wars'-Geschichten zusammen mit erstklassigem Gameplay über verschiedene Genres hinweg zu erzählen. Wir freuen uns darauf, weitere erstaunliche Erfahrungen in die weit, weit entfernte Galaxie zu bringen."

Wann die drei Spiele erscheinen werden, ist derzeit noch unklar. Laut "PC Games" liege es jedoch nahe, dass zumindest der Nachfolger von "Fallen Order" am "Star Wars"-Day am 4. Mai dieses Jahres angekündigt werden könnte. (red, 26.1.2022)