Sie dürfen wieder. Foto: imago images/C3 Pictures

Für Aufregung hat ein WC-Verbot für vier Burschen an einer Mittelschule in St. Valentin (Bezirk Amstetten) gesorgt. Grund für die Entscheidung waren laut "Kronen Zeitung" Verschmutzungen auf der Männertoilette. "Die Schulaufsicht wurde angewiesen, den Sachverhalt zu prüfen und sofern notwendig entsprechende Maßnahmen zu setzen", teilte die Bildungsdirektion auf Anfrage mit. Am Mittwoch wurde das Verbot schließlich nach einem klärenden Gespräch aufgehoben.

Seit drei Wochen soll es dem Bericht zufolge zu Verschmutzungen des Herren-WCs gekommen sein, auch feuchte Papierhandtücher sollen gegen die Decke geworfen worden sein. Vier Verdächtigen soll in der Folge der Toilettengang mittels eines an der Tür angebrachten Zettels, auf dem die Namen der Burschen standen, untersagt worden sein. Maximal dreimal am Tag dürfe ihr Sohn aufs WC, dabei müsse er die Zeit protokollieren, kritisierte die Mutter eines Betroffenen laut der Tageszeitung.

Die zuständige Schulqualitätsmanagerin war am Mittwoch an Ort und Stelle und führte ein Gespräch mit der Klassenlehrerin und den Betroffenen. "Das Plakat wurde entfernt, die Schüler wurden darauf hingewiesen, dass es nicht in Ordnung ist das WC zu verunstalten", teilte die Bildungsdirektion auf Anfrage mit. (APA, 26.1.2022)