20.15 DOKU UND DISKUSSION

Die Eroberung der Weltmeere – und die Macht der Wissenschaft Küstenstaaten kämpfen um Gebietsansprüche, denn der Meeresboden verspricht Rohstoffe. Über die Vergabe der Ozeangebiete soll die Wissenschaft entscheiden. Um 21.00 diskutiert Gert Scobel über Die neue Weltordnung mit Expertinnen und Experten. Bis 22.00, 3sat

20.15 DISKUSSION

Politik live: Ängste, Mythen, Sorgen – Die Impfpflicht im ORF-3-Wissenschaftscheck Es diskutieren Komplexitäts forscher Peter Klimek, Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt, Intensivmediziner Arschang Valipour, Internist Siegfried Meryn, Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle, Kommunikationsexpertin Regina Maria Jankowitsch und Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Verbandes der Impfstoffhersteller. Bis 21.50, ORF 3

21.40 KOMÖDIE

The Kids Are All Right (USA 2010, Lisa Cholodenko) Jules und Nic, ein schon seit längerem verheiratetes lesbisches Paar, leben ein routiniertes Familienleben, bis ihre Kinder den biologischen Vater, den Samenspender Paul, ausfindig machen. Julianne Moore, Annette Benning und Mark Ruffalo beweisen viel Gespür für Zwischentöne. Bis 23.15, ZDF neo

Fühlt sich in ihrer lesbischen Beziehung als weniger erfolgreich unter Druck: Julianne Moore als Jules in "The Kids Are All Right" – ZDF neo, 21.40 Uhr. Foto: ZDF / Suzanne Tanner

22.30 MAGAZIN

Eco Datenleck: wie Namen, E-Mail-Adressen und Kontonummern gestohlen wurden. / Worauf man bei Rechtsschutzversicherungen achten muss. / Was erneuerbare Energiegemeinschaften zum Klimaschutz beitragen können. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Schauspielerin Katharina Straßer, Sportfunktionär Walter Hofer, Historikerin Lilly Maier und Zauberkünstler Magic Christian sind zu Gast bei Barbara Stöckl.

Bis 0.05, ORF 2

23.50 DDR-FILM

Jakob der Lügner (DDR/CS 1975, Frank Beyer) Im jüdischen Ghetto gegen Ende des Krieges macht Jakob (Vlastimil Brodský) seinen Mitmenschen mit den guten Nachrichten eines fiktiven Radios Hoffnung. Frank Beyers (Die Spur der Steine) Verfilmung von Jurek Beckers Roman war die einzige DDR-Produktion, die für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert wurde. Bis 1.25, RBB