Der Täter, der am Montag in Heidelberg Schüsse auf Studierende abgegeben hatte, interessierte sich laut einem "Zeit"-Bericht zumindest früher für die Kleinpartei Dritter Weg

Gedenken an die Opfer vom Montag in Heidelberg. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Heidelberg – Nach den Schüssen auf Studierende in einem Hörsaal der Heidelberger Universität, bei denen eine 23-Jährige getötet wurde, gibt es offenbar eine Spur ins rechtsextreme Spektrum. Der mutmaßliche Täter hatte einem Medienbericht zufolge als Jugendlicher einen Bezug zur Neonazipartei Der Dritte Weg. Das berichtete die "Zeit" am Mittwoch unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach sollen Ermittler den Namen des 18-Jährigen auf einer älteren internen Liste der Partei gefunden haben.

Ein Student hatte am Montag in einem Hörsaal mehrmals auf andere Studierende geschossen. Eine 23-jährige Studentin starb an den Folgen eines Kopfschusses, drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach der Tat beging der 18-Jährige Suizid. Einen politischen Hintergrund hatte die Polizei ausgeschlossen.

Ankündigung per Whatsapp

Inzwischen sind die Wohnung des Schützen und von ihm genutzte Räume bei seinen Eltern in Berlin durchsucht und elektronische Geräte sichergestellt worden. Der Vater hatte nach Angaben von Polizeisprecher Patrick Knapp nicht lange vor der Tat eine Whatsapp-Nachricht erhalten, in der der Sohn die Tat ankündigte. Der Student schrieb, "dass Leute jetzt bestraft werden müssen".

Hinweise zum Hintergrund der Attacke mit einer Schrotflinte erhoffen sich die Ermittler aus der Obduktion der Leiche des Täters und der von ihm erschossenen 23-Jährigen. Diese könne etwa zeigen, wie nah der Schütze der Frau kam und ob sie ein Zufallsopfer oder gezielt ins Visier genommen worden war, sagte Knapp. "Wir wollen die Tat so genau wie möglich rekonstruieren", sagte der Polizeisprecher am Mittwoch in Mannheim. Darauf, dass die beiden dasselbe Fach studierenden jungen Leute einander kannten, gebe es aber bisher keinen Hinweis.

Zeuginnen und Zeugen befragt

Knapp zufolge seien die rund 30 im Hörsaal vom Täter überraschten Biologiestudierenden mittlerweile größtenteils befragt worden. Er ging am Mittwoch aber von einer zweiten Runde aus.

Zu den noch offenen Fragen gehört auch die, wie der in Mannheim wohnhafte Mann mit seinen zwei im Ausland gekauften Gewehren unbemerkt auf den Heidelberger Campus kam. Die Tat hat eine Debatte über Sicherheit an Hochschulen entfacht. Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Universitäten und Rektor der Universität Hohenheim, Stephan Dabbert, sagte: "Die Universitäten verstehen sich als weltoffene Bildungsstätten, in denen auch in diesen schweren Zeiten Austausch und Kommunikation stattfinden – sie sind damit Teil einer offenen Gesellschaft."

Zugangskontrollen liefen diesem Selbstverständnis entgegen. Das bedeute aber nicht, dass die Universitäten Notsituationen hilflos ausgeliefert seien. "Alle Landesuniversitäten verfügen über Notfall- und Krisenpläne – diese haben im Fall von Heidelberg auch gegriffen, sodass die Einsatzkräfte innerhalb weniger Minuten vor Ort sein konnten." (maa, APA, 26.1.2022)