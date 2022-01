Die Bären für die Preisverleihung werden schon gefertigt. Foto: EPA/Gerald Matzka / POOL

Berlin/Wien – Zwei Wochen vor dem offiziellen Start steht die Jury der Berlinale 2022: Die Mitglieder des bärenentscheidenden Gremiums unter Präsident und Horrorregisseur M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") decken ein breites Spektrum ab. Am Mittwoch berufen wurden der Filmemacher Karim Aïnouz ("Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão"), Produzent Saïd Ben Saïd oder auch Tsitsi Dangarembga, simbabwische Filmemacherin und Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels.

Zur Internationalen Jury gehören weiters die deutsche Filmemacherin Anne Zohra Berrached ("24 Wochen"), der japanische Regisseur Ryûsuke Hamaguchi und die aus Dänemark stammende Schauspielerin Connie Nielsen ("Wonder Woman"). Alle gemeinsam entscheiden bei der 72. Ausgabe des Festivals, die am 10. Februar in der deutschen Hauptstadt startet, über die Goldenen und Silbernen Bären. Die offizielle Preisverleihung ist dann mit 16. Februar angesetzt. (APA, 26.1.2022)