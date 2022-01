2. Raven Rock Treehouse (Fletcher, NC, Vereinigte Staaten): Seine Unterkunft beschreibt der Gastgeber selbst als "radikale Off-Grid-Therapie", also nur mit minimaler Solar-Elektrizität und sporadischem Mobilempfang, dafür mit frischem Quellwasser. Das Treehouse befindet sich in den Baumkronen in einem 40 Hektar großen Wildnisgebiet nahe der Raven Rock Cabin.