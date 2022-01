Befindet sich im Weltall und kommt bei #Gehörtvorgestellt live auf Ö1 und Twitter wieder zurück auf die Erde: das Burgtheater Foto: APA/Hochmuth

Wien – Der Begriff "beiwohnen" kann erst seit Pandemiebeginn so richtig seiner Bedeutung gerecht werden: Bei Ereignissen "live dabei" zu sein pflegt man heutzutage aus dem eigenen Wohnzimmer heraus. Digitale Formate, in denen Schauspieler und Publikum einen Raum aus Pixeln und Tönen teilen, gehören inzwischen zum Formenrepertoire der Theater. Das Burgtheater, seines Zeichens kein Freund von Schauspielkunst via Bildschirm, nützt nun ein altbewährtes Format für einen Theaterabend ohne reale Zusammenkunft: das Hörspiel. Am Sonntag findet der erste sogenannte Twitter-Radio-Theaterabend statt.

Visuell nur im Kopf

Ein via Twitter sowie über den Radiosender Ö1 involviertes Publikum entwickelt gemeinsam mit Burgschauspielern, die sowohl twittern als auch als Sprecherinnen und Sprecher im Hörfunkstudio agieren, einen Theaterabend, der visuell nur in den Köpfen stattfindet. Startpunkt ist im Weltall – der Abend schließt an die vorangegangene #wunschvorstellung im Advent an, in der das Burgtheater wie ein Raumschiff von der Ringstraße abgehoben und sich in unerforschte Weiten begeben hat. Nach der Suche nach einer besseren Welt steht nun The Return – Das Burgtheater kehrt zurück bevor.

Mit an Bord sind Gunther Eckes als First Officer Eckes, Philipp Hauß als ganz leicht verstrahlter Astrophysiker, Mavie Hörbiger als Ariel, die das Raumschiff manchmal heimsucht, und Commander Peters (Caroline Peters). Im Radiostudio live im Einsatz sind: Bardo Böhlefeld, Rainer Galke, Max Gindorff, Dietmar König, Dörte Lyssewski, Marie-Luise Stockinger, Alexandra Henkel und Florian Teichtmeister. Das Publikum ersinnt Handlungsstränge, Bühnenbild, Kostüme etc. Lassen Sie Ihrem Spieltrieb freien Lauf! Für das kosmische Sounddesign sorgt Tobias Leibetseder. (Margarete Affenzeller, 27.1.2022)