Sue Gray, Amtsleiterin des Kabinettsbüros, ist für ihren mit Spannung erwarteten Bericht insgesamt 17 Lockdown-Events nachgegangen. Foto: Courtesy of GOV.UK/Handout via REUTERS

Dass dieser Tage gestandene Minister, hohe Beamte und sogar Großbritanniens Premierminister weiche Knie bekommen, wenn von Sue Gray die Rede ist, hat sich bis in die Welt der Internet-Memes herumgesprochen: "Erst einmal müssen wir abwarten, was Sue Grays Untersuchung ergibt", erklärt in einem davon scheinbar eine Katze, die auf dem Fenstersims sitzt und ängstlich die ramponierte Jalousie begutachtet. Auf einem anderen, ebenfalls viral gegangenen Bild rechtfertigt sich ein Hund, der dabei ertappt wird, wie er seine Schnauze in einen Kochtopf steckt: "Das kann ich nicht kommentieren, bis wir Grays Bericht kennen."

Dass die Macher der Memes den beiden dringend tatverdächtigen Haustieren Originalzitate von Premierminister Boris Johnson aus den vergangenen Tagen ins jeweilige Maul gelegt haben, belegt die Frustration vieler Britinnen und Briten, die unter einem Lockdown litten, während ihr Regierungschef Partys feierte. Und dass Gray, eine Staatssekretärin, die ansonsten nur selten im Scheinwerferlicht steht, zur Heldin im Internet wurde, zeigt, wie groß die Unzufriedenheit mit Johnson mittlerweile ist.

Misstrauensabstimmung möglich

Die 64-Jährige, deren Abschlussbericht über ihre Ermittlungen zu Johnsons "Partygate" zuletzt mit Spannung erwartet wurde, könnte die Karriere des einstigen Hoffnungsträgers jäh beenden. Konservative Abgeordnete kündigten an, anhand ihrer Erkenntnisse entscheiden zu wollen, ob sie ein Misstrauensvotum anstrengen – oder nicht.

Grays Wort, so viel steht jetzt schon fest, hat Gewicht im Cabinet Office, wo sie seit Mai 2021 für Verfassungsfragen zuständig ist. "Heimliche Regierungschefin" nennen sie hinter vorgehaltener Hand die einen, "Robespierre" die anderen.

Premier im Visier

Ihren Ruf, sowohl über Machtbewusstsein als auch über mitunter furchterregende Beflissenheit zu verfügen, hat sich die Londonerin aber schon früher erarbeitet. Als Ethikbeauftragte der Downing Street entlarvte sie etwa 2017 den damaligen Vizepremier Damian Green, der über Pornobilder auf seinem Computer gelogen hatte. Nun könnte ein ganz anderes Kaliber die Abschussliste von Großbritanniens derzeit mächtigster Beamtin zieren: der Premier selbst.

Dass Gray, die mit einem nordirischen Countrysänger verheiratet ist, Partys an sich gänzlich abhold ist, darf allerdings bezweifelt werden: Ende der 1980er-Jahre unterbrach sie ihre Beamtenlaufbahn für einige Jahre, um in Nordirland ein Pub zu führen. (Florian Niederndorfer, 26.1.2022)