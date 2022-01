Die Labore haben mit der Auswertung von Tests derzeit alle Hände voll zu tun. Salzburger Firmen sind bei einigen Ausschreibungen zum Zug gekommen.

Auch in Salzburg gibt es einige große und gut vernetzte Testanbieter. So etwa das Eugendorfer Labor Novogenia. Das 2009 im Salzburger Flachgau gegründete Biotech-Unternehmen hatte sich auf "präventive und Lifestyle-Gentests sowie individualisierte Nahrungsergänzungen und Kosmetik" spezialisiert. Bald nach den ersten Covid-Fällen nahm man die PCR-Analyse ins Programm auf. In die Schlagzeilen gerieten die Novogenia GmbH und die Novogenia Covid GmbH 2021, als die Gewerkschaft der Firma vorwarf, die Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Die Geschäftsführung hat die Vorwürfe dementiert, inzwischen wurde ein Betriebsrat gegründet. Das verschachtelte Firmenkonstrukt weist auf gute familiäre Kontakte in ranghohe Salzburger ÖVP-Kreise hin.

Ein weiterer Testanbieter, der von Salzburg aus seine Leistungen in ganz Österreich anbietet, ist die Bietergemeinschaft rund um das Tauernklinikum und dessen Geschäftsführer Franz Öller. Die Klinik hat erst kürzlich einige Ausschreibungen für PCR-Tests gewonnen. Zusammen mit dem Thalgauer Labor Procomcure ist das sogenannte Zentrum für molekulare Diagnostik seit den Weihnachtsferien für die PCR-Schultests in allen Bundesländern außer in Wien zuständig. Der Start erfolgte mit erheblichen Schwierigkeiten: Problemen bei der Datenverarbeitung, falsch zugewiesenen Testergebnissen und einer auffallend geringen Positivrate. Das Bildungsministerium hat bereits angekündigt, Pönalezahlungen und Schadenersatz geltend zu machen.

Tauernklinikum betreibt Labore in Graz und Klagenfurt



Auch in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland mischt das Tauernklinikum mit und ist für die Auswertung der PCR-Gurgeltests zuständig. Seit Mitte Jänner betreibt Öller zusammen mit Promecure und der Kärntner Firma Toredo ein Labor in Klagenfurt, in Graz hat die Bietergemeinschaft seit November ein Labor. Öller musste als Geschäftsführer des Tauernklinikums im Dezember Kritik vom Landesrechnungshof einstecken, weil er gleichzeitig die Geschäftsführung in der Mehrheit der Tochtergesellschaften der Gesundheit Innergebirg ausübte, was Kontrollmechanismen faktisch außer Kraft setze.

Der dritte große Player in Salzburg ist das Labor Medilab von Hans Georg Mustafa, der bei den jüngsten Wirtschafskammer-Wahlen für den Wirtschaftsbund angetreten ist. Mustafa wickelte schon mit drei weiteren Laboren im sogenannten "Safe A"-Projekt des Tourismusministeriums die Tests für die Beschäftigten ab. Er entschied im Oktober die Ausschreibung für die behördlich angeordneten Corona-Tests in Salzburg für vier Jahre für sich. (Stefanie Ruep, Thomas Neuhold, 27.1.2022)