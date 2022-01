Österreichs Nummer eins bereitet sich in Santiago auf sein Comeback vor, das Handgelenk scheint aber wieder Probleme zu machen

Fragezeichen. Foto: imago images/ThomasReiner.pro

Eigentlich sollte Österreichs bester Tennisspieler Dominic Thiem beim Turnier in Cordoba sein Comeback auf der Tour feiern. Die Niederösterreicher ist aktuell in Santiago de Chile, um sich im Trainingszentrum von Coach Nicolas Massu auf Wettkampftennis vorzubereiten. Übereinstimmenden Berichten zufolge, musste der 28-Jährige aber das Training nach kurzer Zeit abbrechen. Grund dürfte das Handgelenk sein. Thiem musste seit Juni 2021 pausieren, weil er sich einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Kapsel im rechten Handgelenk zugezogen hatte.

Thiem und sein Team gaben bislang noch kein Statement ab. Das Turnier in Cordoba startet am 31. Jänner. (red, 26.1.2022)