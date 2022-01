Am Mittwoch wurde eine Studie aus der Chat-Causa öffentlich. Raten Sie mit!

Mehr als zwei Jahre lang arbeitete die Meinungsforscherin Sabine B. für das Finanzministerium an ihrer Studie zur "Wirtschafts- und Budgetpolitik" – und dabei explodierten auch die Kosten dafür, von anfangs veranschlagten 30.000 Euro auf schließlich über 150.000 Euro.

Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft spielt diese Studie eine zentrale Rolle in ihren Ermittlungen gegen B. und Mitarbeiter des Finanzministeriums. Im Raum steht der Vorwurf, es sei Steuergeld für parteipolitische Zwecke verwendet worden. So ließ B. zum Beispiel fragen, welche Tiere die Befragten mit einzelnen Spitzenpolitikern assoziierten. Das Dokument wurde am Mittwoch öffentlich.

Wir haben die Tiere und die tierischen Zuschreibungen zu Sebastian Kurz, Reinhold Mitterlehner, Christian Kern und Heinz Christian Strache in ein Quiz verpackt – für jeden Politiker sehen Sie verschiedene Antwortmöglichkeiten. Jeweils eine haben wir erfunden. Raten Sie, welche dieser Aussagen erfunden, also NICHT vorgekommen ist.

Die vollständige Studie finden Sie als PDF-Direktdownload hinter diesem Link.