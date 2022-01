Das thailändische Militär arbeitet an der Eindämmung des Ölteppichs. Foto: EPA/Royal Thai Navy

Bangkok – Im Osten Thailands steigt die Sorge vor einer möglichen Ölpest. Am Dienstag waren in der bei Touristen beliebten Provinz Rayong rund 160.000 Liter Rohöl aus einem Leck in einer Unterwasser-Pipeline der Star Petroleum Refining Company ins Meer gelaufen. Die Marine versuche, den Ölteppich im Golf von Thailand einzudämmen, teilten die Behörden mit.

Gelinge dies nicht, so werde er voraussichtlich am Freitagnachmittag die Küste eines Marine-Nationalparks im Samet-Archipel erreichen, hieß es in der Zeitung "Bangkok Post". Das Ausfließen des Öls wurde am Mittwoch um kurz nach Mitternacht nach einigen Stunden gestoppt. Es seien chemische Dispersionsmittel eingesetzt worden, um den Schaden zu mindern, hieß es. Das Samet-Archipel mit dem Nationalpark Khao Laem Ya – Mu Ko Samet liegt etwa 200 Kilometer südöstlich von Bangkok und ist bei Hauptstädtern auch als Wochenendziel beliebt.

"Wir wollen nicht, dass sich die schreckliche Ölpest in der Bucht von Ao Phrao wiederholt", sagte Sarinthip Tupmongkholsup, Präsident des Tourismusverbandes von Ko Samet, mit Blick auf eine Umweltkatastrophe in derselben Region im Jahr 2013. Damals hatte ein Pipeline-Leck eine Ölpest verursacht, der innerhalb kurzer Zeit die Insel erreichte und trotz sofortiger Säuberungsarbeiten nicht gestoppt werden konnte. "Die Einheimischen haben jahrelang daran gearbeitet, das Öl zu beseitigen", sagte Tupmongkholsup. (APA, 27.1.2022)