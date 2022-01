Service: Etatwechsel und andere Aufträge in der Kommunikationsbranche im Überblick

Hier liefert derStandard.at/Etat Etatwechsel in der Kommunikationsbranche im Überblick. Grob sortiert nach Kalenderwochen, in denen die Infos einlangten. Quellen: Presse- und eigene Infos, andere Branchendienste wie Horizont.at und medianet.at. Wenn Sie Infos für uns haben, bitte ein Mail an etat@derstandard.at schicken.

Jänner 2022



Wiener PR- und Social Media-Agentur Brandenstein Communications ist kümmert sich ab sofort um die österreichischen Kommunikationsagenden für ING Wholesale Banking .

ist kümmert sich ab sofort um die österreichischen Kommunikationsagenden für . Die Wiener Kommunikationsagentur skias. strategy + relations übernimmt die PR-Betreuung für das Unternehmensberatungsunternehmen Ward Howell International.