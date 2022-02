Service: Etatwechsel und andere Aufträge in der Kommunikationsbranche im Überblick

Februar 2022

In einer mehrstufigen Ausschreibung um den Etat der zu Rewe gehörenden Marke Adeg setzt sich Wien Nord Serviceplan durch. "Wien Nord Serviceplan konnte nicht nur mit dem richtigen Blick auf die Marke und ihrem Verständnis für die Persönlichkeit unserer Märkte überzeugen, sondern auch ihrer langjährige Handelserfahrung unter Beweis stellen", sagt Carina Budgen, Leitung Marketing bei Adeg.

Havas Media gewinnt den Media-Etat der Naturkosmetik-Marke Weleda für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am mehrstufigen Pitch war nach Agenturangaben auch Managing Director Anke Ellmerer aus dem Havas Village in Österreich beteiligt. In Österreich setzt Weleda den Schwerpunkt in den kommenden Monaten auf Produkte der Linie Weleda Skin Food sowie Weleda Babypflege in TV und zunehmend mit Spots auf Online-Kanälen.

Eins mit Havas: Weleda-Sujet.

Vöslauer, DMB und die Rip Off Crew gehen mit ihrem Nachhaltigkeits- und Kunstprojekt "Artists for Tomorrow" in die zweite Runde. Diesmal dabei: Das Street-Art-Kollektiv "Rip Off Crew". Die drei Künstlerinnen Katharina Löffelmann, "Eternalmanila" und Linda Steiner entwickelten sechs neue Artworks, die ab sofort auf den Etiketten der "Artists for Tomorrow"-Edition auf 1l Vöslauer rePET-Flasche zu sehen sind.

Artists for Tomorrow für Vöslauer, zweite Runde Foto: DMB Ripoff Crew Vöslauer

Jänner 2022

Die Wiener PR- und Social Media-Agentur Brandenstein Communications kümmert sich ab sofort um die österreichischen Kommunikationsagenden für ING Wholesale Banking .

kümmert sich ab sofort um die österreichischen Kommunikationsagenden für . Die Wiener Kommunikationsagentur skias. strategy + relations übernimmt die PR-Betreuung für das Unternehmensberatungsunternehmen Ward Howell International.