Produzent Karl Spiehs (Mitte) anlässlich der Retrospektive "Wörthersee & Exploitation – 50 Jahre Lisa-Film". Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Der österreichische Film- und Fernsehproduzent Karl Spiehs ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 90 Jahren, teilte seine Produktionsfirma Lisa Film mit. Der gebürtige Niederösterreicher hatte über fünf Jahrzehnte die heimische TV-Landschaft geprägt und mit Filmen wie "Die Supernasen" und Serien wie "Ein Schloss am Wörthersee" über die Grenzen hinaus Erfolge gefeiert.

Insgesamt hat Spiehs, der am 20. Februar 1931 geboren wurde, mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen verantwortet. Bereits als Jugendlicher setzte er erste Schritte in der Veranstaltungsbranche, bevor ihn sein Weg über die Löwinger-Bühne und die Wiener Stadthalle zu Franz Antel führte, dessen Assistent er wurde. Der endgültige Durchbruch gelang ihm durch den Einstieg in die Produktionsfirma Lisa Film. Die später entstehenden Formate sollten Stars wie Roy Black, Uschi Glas, Thomas Gottschalk, Mike Krüger oder Ottfried Fischer zieren. Im Lauf seiner Karriere wurde Spiehs vielfach ausgezeichnet. (APA, 27.1.2022)