Auch Google arbeitet an eigener, beschränkter Android-Unterstützung für Windows. Weitere neue Features sollen ebenfalls kommen

Android auf Windows: Das soll schon bald gehen. Grafik: Microsoft

Bei der Vorstellung von Windows 11 war es ein unerwartetes Highlight: In Kooperation mit Amazon und Intel arbeitet Microsoft an der Unterstützung von Android-Apps direkt am Windows-Desktop. Die Apps sollen dabei über den Microsoft Store bezogen und tief mit dem restlichen System integriert werden, hieß es damals.

Eine Preview

Ein ambitioniertes Unterfangen, das es allerdings nicht in die erste Version von Windows 11 geschafft hat. Nun soll das aber nachgeholt werden. Bereits im Februar soll ein größeres Update für das Betriebssystem folgen, mit dem unter anderem die Android-Unterstützung nachgereicht wird. Dies zwar noch als "öffentliche Vorschau", wer mit diversen Problemen leben kann, darf aber dann selbst testen, wie das Zusammenspiel der Systeme funktioniert.

Einer der Schwachpunkte des Konzepts bleibt dabei unverändert: Eine Kooperation mit Google gibt es nicht. Das heißt auch, dass hier viele Apps nicht funktionieren werden, die es sonst so unter Android gibt. Zumal das Angebot in Amazons App Store auch sonst einige Lücken aufweist – und generell nicht immer auf dem aktuellsten Stand ist. Freilich könnte sich das auch durch die neue Bedeutung für Windows ändern.

Google beschreitet eigene Wege

Parallel dazu arbeitet übrigens noch jemand an der Unterstützung von Android-Programmen unter Windows, nämlich Google selbst. Das Unternehmen hat entsprechende Entwicklungen bereits vor einigen Wochen bestätigt. Allerdings will man sich dort auf Spiele beschränken, ein Test läuft bereits in mehreren Ländern.

Neben dem Android-Support soll das Februar-Update aber noch einige andere Verbesserungen für Windows 11 bringen. So kommt ein eigener Schalter zum Stummschalten in den Taskbar, auch das Wetter soll sich künftig an dieser Stelle anzeigen lassen. Zudem wurden das Notepad und der Media Player von Windows 11 neu gestaltet.

Freude

Generell zeigt sich Windows-Chef Panos Panay übrigens äußerst erfreut über die Entwicklung von Windows 11. Dieses verbreite sich wesentlich flotter, als man erwartet habe. Zudem habe dies auch zu einem stark gestiegenen Interesse am Microsoft Store geführt. Aktuell würden rund 1,4 Milliarden Rechner weltweit mit Windows 10 oder Windows 11 laufen. (apo, 27.1.2022)