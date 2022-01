Saša Stanišić & Günther Jakobs (Ill.), "Pandapand – Wie die Pandas mal Musik zum Frühstück hatten". € 12,95 / 80 Seiten. Carlsen, Hamburg 2021. Ab 5 Jahren Foto: Carlsen

Hast du gewusst, dass Pandas musikalisch sind? Zumindest lassen es in diesem schräg-komischen Buch ein paar begeisterte Panda-Rocker im Bambuswald so richtig krachen. Wie etwa "Nicht-Peter" – so genannt, weil ein Panda in seiner Heimat China sicher nicht Peter heißt. Eigentlich döst und frisst der träge Kerl sich am liebsten gemütlich durch den Tag, für einen ganzen Purzelbaum braucht er schon mal von morgens bis abends. Doch dann entwischt ihm beim Frühstück unabsichtlich ein Ton aus einer Bambusstange – und das große ausgelassene "Pflöten"-Spiel beginnt. Wie viele Instrumente beim großen Waldkonzert gefressen werden und ob Pandas auch zum Headbanging taugen, liest du am besten selbst. Oder noch besser: Du lässt dir das Hörbuch vom Autor selbst erzählen!