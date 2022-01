Vom Messerset, einem simplen Handmixer, elektrischen Reiben bis hin zum Thermomix – was findet man in Ihrer Küche, und was davon nutzen Sie wirklich regelmäßig?

Foto: tzahiV Getty Images/iStockphoto

Kochen kann an sich eine sehr einfache Tätigkeit sein, für die man im Wesentlichen kaum mehr als eine gute Grundausstattung benötigt. Mit ein paar Brettern, Messern und Kochtöpfen und -löffeln kommt man schon sehr weit. Spätestens, wenn man in ein Küchenfachgeschäft geht, fällt aber auf: Für die Küchenausstattung gibt es nichts, was es nicht gibt.

Welche Utensilien nutzen Sie am liebsten? Foto: tzahiV Getty Images/iStockphoto

Von speziellen Raspeln, Pressen, Sieben oder Schälern über Heißluftfritteusen, Toaster, Waffeleisen und Milchschäumer bis hin zu vollautomatisierten Multifunktionsküchenmaschinen wie Thermomix – für jeden Handgriff in der Küche gibt es Abhilfe. Aber nicht nur elektronische Utensilien, sondern auch zahllose weitere Koch- und Backhilfen sammeln sich über die Jahre in so mancher Küche an. Vieles davon steht oft monatelang hinter verschlossenen Schranktüren, anderes wiederum verwendet man praktisch täglich.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Küchenutensilien und speziellen Geräte besitzen Sie? Wie häufig kommen diese zum Einsatz? Welches ist Ihr liebstes und wichtigstes Tool in der Küche? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 28.1.2022)