Der Prototyp kann mit eingeklappten Flügeln sowohl auf der Straße fahren, als auch in der Luft fliegen

Das fliegende Auto ist bereits Realität und hat mehr als 200 Starts und Landungen hinter sich. Foto: Klein Vision

Wer schon immer einmal mit einem Auto fliegen wollte, könnte dies mit dem sogenannten Aircar schon bald tun. Dabei handelt es sich um ein Gefährt, dass sich in wenigen Minuten in ein Flugzeug verwandeln kann bzw. umgekehrt nach der Landung sofort wieder einsatzbereit ist, um auf der Straße an die Zieldestination zu fahren. Wie die slowakische Entwicklerfirma Klein Vision bekanntgab, wurde dem fliegenden Auto von der slowakischen Transportbehörde nun offiziell die Zulassung erteilt.

KleinVision

Insgesamt acht Leute haben 100.000 Arbeitsstunden in die Realisierung des Prototyps gesteckt, der in der Luft etwa 180 km/h schnell fliegen kann und am Boden auf eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 160 km/h kommt. Zum Landen benötigt das Aircar eine etwa 300 bis 500 Meter lange Landebahn, die entweder aus Asphalt oder Gras bestehen kann. Im Zuge der Zulassung wurden über 70 Flugstunden sowie 200 Starts und Landungen absolviert, teilte das Unternehmen mit.

Aircar-Umbau dauert nur zwei Minuten

Das auch in diversen Videos festgehaltene Konzept wirkt ein wenig, wie wenn es aus dem Technologiefundus von Iron Man Tony Stark stammte. In gerade einmal zwei Minuten und 15 Sekunden kann das Flugzeug per Knopfdruck die Flügel zusammenklappen und in der Karosserie verstauen. Auch das für ein Auto überdimensionierte Heck hat einen Mechanismus integriert, der es teilweise im Auto verschwinden lässt. Die Flughöhe ist mit 2.500 Metern angegeben.

Die Flügel des Aircars lassen sich in wenigen Minuten einklappen. Foto: Klein Vision

Das Aircar ist nicht das erste fliegende Auto, das Erfinder und Firmengründer Stefan Klein in seinem Leben gebaut hat, und es wird auch nicht das letzte sein. Wie das Unternehmen bekanntgab, ist der nächste Prototyp des Aircars bereits in Entwicklung. Dieses soll noch leichter und leistungsstärker sein. Als Höchstgeschwindigkeit sind 300 km/h und 1.000 Kilometer Reichweite vorgesehen. Die Zertifizierung wird in zwölf Monaten erwartet.

Pilotenschein für fliegendes Auto

Wie viel der bereits zugelassene Prototyp kosten wird und ob bzw. wann dieser auch in Serie produziert und verkauft wird, hat Klein Vision noch nicht mitgeteilt. Ein besonderes Schnäppchen wird das Ganze vermutlich nicht werden. Um den Zweisitzer fliegen zu dürfen, braucht man neben dem Führerschein natürlich auch einen Pilotenschein. (step, 27.1.2022)