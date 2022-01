Auf dem Areal des ehemaligen Eisring Süd in Wien-Favoriten (Windtenstraße) wurde vor wenigen Tagen der nun bereits vierte "neue" Gemeindebau der Stadt Wien an die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. In eineinhalb Jahren wurden hier 124 Wohneinheiten mit Größen zwischen 35 und 109 Quadratmetern errichtet.

Foto: Putschögl

Der Eisring Süd wurde in den letzten Jahren generalsaniert, die Eisfläche im Freien wurde dabei etwas nach Süden verlagert, um Platz für neue Wohnbauten zu machen. Insgesamt entstehen dort rund 550 Wohneinheiten.

Wien-weit gibt es nun schon 413 neue Gemeindewohnungen. Die ersten 120 befinden sich in der Fontanastraße in Favoriten, 123 entstanden im Wildgarten in Meidling (12.) und 46 in Neu-Leopoldau (21.).

"Wohnhaus der Gemeinde Wien – Errichtet in den Jahren 2020–2021." Fotos: Putschögl

Angekündigt sind für heuer noch die Fertigstellungen von 332 Wohneinheiten am Handelskai 214a (2.) und von 105 Einheiten in der Wolfganggasse (12.).

Und laut einer Aussendung von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) will man heuer bei vier weiteren Projekten mit dem Bau beginnen; und zwar in der Engerthstraße (2./114 Wohnungen), der Landgutgasse (10./165 Wohnungen), am Montecuccoliplatz (13./64 Wohnungen) und in der Brockhausengasse (22./118 Wohnungen). (mapu, 27.1.2022)