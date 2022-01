Warum eine Verwechslung aufklären, wenn man sich doch sympathisch ist? Simon Pegg (links) und Lake Bell in "Es ist kompliziert..!", ZDF neo, 21.40 Uhr. Foto: ZDF / Giles Keyte

19.40 REPORTAGE

Re: Für alle Felle – Die Tierschutzpolizei Ihrer Majestät Die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals wurde 1824 gegründet, fünf Jahre vor der "echten", staatlichen Polizei Englands. Rund 1,2 Millionen Hinweise gehen jährlich in der Zentrale der größten und ältesten Tierschutzorganisation der Welt ein. Bis 20.15, Arte

21.20 OPER

Tosca Giacomo Puccinis Oper in der Inszenierung von Martin Kušej am Theater an der Wien mit Kristine Opolais in der Titelrolle. Marc Albrecht dirigiert das RSO Wien. Bis 23.30, ORF 2

21.40 ROMCOM

Es ist kompliziert..! (Man Up, GB/2015, Ben Palmer) Die Journalistin Nancy (Lake Bell) wird auf Partnersuche vom geschiedenen Jack (Simon Pegg) für sein Blind Date gehalten. Weil der Mann sympathisch ist, klärt sie den Irrtum nicht auf und sorgt damit allerorts für Konfusionen. Dass hier die Chemie tatsächlich passt, liegt vor allem an einem formidablen Hauptdarstellerduo. Bis 23.00, ZDF neo

21.45 DOKUMENTATION

Fantomas gegen Louis de Funès (F 2021, Dimitri Kourtchine) Über ein Jahrhundert inspirierte die Kultfigur Fantomas die Kreativen. Der heute vor allem aus den Sixties-Filmen mit Jean Marais und Louis de Funès bekannte Fantomas hat dabei nur wenig mit dem 1911 vom Autorenduo Marcel Allain und Pierre Souvestre erdachten Romanhelden zu tun, der unerbittlich und abgrundtief böse war. Bis 22.40, Arte

23.10 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien fordert mit seinem Mikrofon heraus. Bis 23.35, ORF 1

23.40 20. TODESTAG

Astrid (Unga Astrid, S/DK 2018, Pernille Fischer Christensen) Die Filmbiografie wirft einen aufschlussreichen Blick auf jene Jahre, in denen sich das Mädchen Astrid Ericsson auf eigene Beine stellen und erwachsen werden musste. Kongenial besetzt mit Alba August. Bis 1.35, ORF 2

22.40 KONZERTMITSCHNITT

Pink Floyd: Delicate Sound of Thunder Pink Floyd ohne Roger Waters, aber mit David Gilmours Gitarre live 1989 im New Yorker Nassau Coliseum. Bis 0.10, Arte