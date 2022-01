Foto: screenshot, orf-tvthek

Hier kommen die Mediennews von heute:

"ZiB"-Watch: Regierungspräsenz in "ZiBs" "kein ORF-Spezifikum": Chefredakteur zur Jahresbilanz der TV-Sekunden – Einmal noch führt Sebastian Kurz in der "ZiB"-Jahresbilanz die O-Ton-Charts in den ORF-Nachrichten an, mit Spitzenwerten zum unfreiwilligen Abschied

1931–2022: Film- und Fernsehproduzent Karl Spiehs gestorben – Insgesamt hat Spiehs mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen verantwortet, darunter "Die Supernasen" oder "Ein Schloss am Wörthersee"

TV-Tagebuch: TV-Impressionen zur Aufhebung des Lockdowns für Ungeimpfte: Sympathie für die Fakten – Hierzulande wirkt die Ansichtslage an einem solchen Tag emotional, bunt und interessant

"Ochse": Türkische TV-Journalistin soll laut Erdoğan für "Präsidentenbeleidigung" büßen – Sedef Kabaş wurde am Samstag festgenommen, nachdem sie den Präsidenten kritisiert hatte

"Fragwürdige Aussagen": Servus TV verliert wegen Intendant Wegscheider Werbekunden Cinque – Modehersteller hatte Wegscheider bislang in seinem Wochenkommentar ausgestattet

Auftakt: Neue ZDF-Krimireihe mit Caroline Peters: "Kolleginnen" – Ungeschminkter Berliner Polizeialltag ohne Kalauer, aber mit viel Empathie – Neue Serie im Zweiten überzeugt mit starken Charakteren und Realismus – Am Samstag im ZDF

Forum+: Mitdiskutieren bei "Politik live" und bei "Talk im Hangar" zur Impfpflicht – Heute Abend ab 20.15 Uhr in ORF 3 und 22.10 auf Servus TV

"Der Denunziation bezichtigt": Renzi gegen Ruland im RTL-Dschungelcamp – Wenn sonst nichts zu tun ist, streitet man wegen zweier Ohrstöpsel – Zahn-Missgeschick der österreichischen Kandidatin Tara

Tennis: Raiffeisen-Markenbotschafter: Es ist ein Giebelkreuz mit Djokovic – Nach der Aufregung bei den Australian Open weicht das Unternehmen Fragen rund um Novak Djokovic aus

Streaming: "Reingelegt" auf Netflix spielt mit Vorurteilen, Italien-Klischees und Amore – Comedyduo Salvatore Ficarra und Valentino Picone spielt die Hauptrollen in der erfolgreichen Serie

Switchlist: The Kids Are All Right, Jakob, der Lügner, Eroberung der Weltmeere, Impfpflicht im ORF-3-Wissenschaftscheck, Eco, Stöckl – TV-Tipps für heute Abend

Einen schönen Abend wünscht die Etat-Redaktion.