Bevor die echte Outdoor-Saison am Wiener Donaukanal beginnt, hat sich indoor bereits einiges in der Gastro-Szene rund um das Gewässer getan. Ganz neu eröffnet wurde vor wenigen Tagen das Restaurant Augenweide bei der Marienbrücke. Die Litus Group, die unter anderem bereits die Lokale "Stadt.Allee" in der Mariahilfer Straße, die "Allee im grünen Prater" oder direkt am Donaukanal auch die "Blumenwiese" bespielt, setzt in der "Augenweide" auf einen kulinarischen Mix mit unterschiedlich gestalteten Bereichen.

Hinter einer langen Fensterfront im Georg-Emmerling-Hof bei der Marienbrücke werden Steaks, die im laut Eigenangaben "größten begehbaren Dry Ager Wiens" reiften, Pasta und Sushi serviert. Die unterschiedlichen Speisen können im ganzen Lokal bestellt werden und sind nicht auf einen Restaurantabschnitt beschränkt. Derzeit öffnet man erst um 16.00 Uhr, in Zukunft soll aber auch Frühstück angeboten werden.

Augenweide Wien

Obere Donaustraße 97–99, 1020 Wien,

Di.–Sa. 16.00–22.00 Uhr

----

Nicht weit davon entfernt – gleich bei der Schwedenbrücke – gibt es Neuigkeiten aus der Spelunke. Zum seit kurzem von Ralph Kampf geführten Küchenteam gehört jetzt auch Benjamin Schröder. Er wurde vom Fachmagazin "Rolling Pin" 2020 als "Patissier des Jahres" ausgezeichnet und arbeitete davor im Haubenlokal Apron. In Zukunft wird er klassische und neue Desserts für die Spelunke und das Klee am Hanslteich entwickeln.

Benjamin Schröder ist neuer Patissier in der Spelunke. Foto: Tim Walker

Spelunke

Taborstraße 1, 1020 Wien

Mo.–Fr. ab 12.00 Uhr, Sa. & So. ab 10.00 Uhr

---

Mit 4. Februar öffnet der Indoor-Bereich der Taste! Kitchen auf dem Gelände der ehemaligen Adria wieder, und ab 19. Februar wird samstags (ab 10.00 Uhr) ein Partybrunch veranstaltet. Weiters gibt es eine neue Speisekarte mit Muscheln, Burgern, Panini, Churros sowie täglich wechselnden Specials.

Ab 19. Februar wird im Taste! Kitchen am Samstag ab 10.00 ein Partybrunch angeboten. Foto: (c)matpue/Taste Kitchen

Taste Kitchen

Obere Donaustraße gegenüber 83, 1020 Wien

Di.–Sa. 18.00–24.00 Uhr

Ab Sa., 19. 2., Brunch ab 10.00 Uhr

----



Derzeit für Mai geplant ist die Eröffnung des Neni am Wasser der Familie Molcho anstelle des Tel Aviv Beach. Das neue Lokal, das vom Atelier Anna Holzbauer geplant wird, greift Elemente aus dem Neni Mallorca auf. Mit den eigens entworfenen Möbeln sowie dem Einsatz natürlicher Materialien, Stoffe und Farben in erdigen Tönen möchte man ein mediterranes Lebensgefühl an den Donaukanal bringen, sagt Designerin Anna Holzbauer.

So soll das neue Neni am Wasser ausschauen. Rendering: (c) Atelier Holzbauer

Dank der großflächigen Überdachung wird man das Neni am Wasser – das auch mit neuem Kulinarikkonzept startet – auch in den kälteren Monaten besuchen können.

---

Auf der anderen Kanalseite gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Das Generationencafé Vollpension hat am Schwedenplatz soeben einen Mini-Kiosk eröffnet, wo unter anderem die Vollpension-Buchteln verkauft werden. Die Idee zu den Buchteln to go aus der Vollpension wurde im Jänner 2021 als Lockdown-Provisorium an einem Standort in der Mariahilfer Straße 33 (nach wie vor geöffnet) umgesetzt. Mittlerweile hat man schon 30.000 Stück – klassisch, vegan oder glutenfrei – verkauft. Finanziert wurde der neue Kiosk über Crowdfunding, bei dem Buchtelgutscheine erworben werden konnten. Wegen der hohen Nachfrage werden die Buchtelgenuss-(Gut)Scheine als Eröffnungsangebot nun eine Woche lang neu aufgelegt. (Nähere Infos dazu hier)

Am neuen Kiosk kann man aber nicht nur Buchteln, sondern auch Kuchen und Kaffee, Snacks sowie Suppen und Eintöpfe fürs Mittagessen kaufen.

Die Buchteln aus der Vollpension gibt es nun auch am Schwedenplatz. Foto: Generationencafé Vollpension

Vollpension-Kiosk am Schwedenplatz

Schwedenplatz, Franz-Josef-Kai 13, 1010 Wien

Mo.–Fr., 8.00–18.00 Uhr,

Sa., Sonn- und Feiertag 11.00–18.00 Uhr

(ped, 5.2.2022)