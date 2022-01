Was will Putin und lässt sich der Konflikt noch entschärfen? Eine Expertenrunde mit Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der früheren ORF-Moskau-Korrespondentin Susanne Scholl, dem Russland-Experten Gerhard Mangott und Brigadier Gerald Karner

Die Kriegsgefahr in Europa wächst weiter. Russland hatte im Ukraine-Konflikt eine Reihe von Sicherheitsgarantien von der Nato und vom Westen gefordert, unter anderem eine Absage des Militärbündnisses an eine Osterweiterung und an eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine oder anderer ehemaliger Sowjetrepubliken. Doch die USA haben die Forderung Moskaus zurückgewiesen, und parallel dazu sind russische Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert.

Wer trägt die Verantwortung für die Zuspitzung des Konflikts? Ist es allein der russische Staatschef Wladimir Putin, oder ist es die Nato, die Russland hier in die Enge treibt? Wie kann der Konflikt noch entschärft werden, und wie würde ein militärischer Konflikt aussehen?

Diskutieren Sie mit

Um diese Fragen geht es im Videotalk "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer sowie die langjährige ORF-Korrespondentin in Moskau, Susanne Scholl. Zu Gast ist auch der Russland-Experte der Universität Innsbruck, Gerhard Mangott, sowie der Militärexperte Gerald Karner.

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste, oder schreiben Sie uns, wie Sie den Konflikt sehen. Die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung wie immer am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 27.1.2022)