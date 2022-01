Der künftige CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (links) will für den Fraktionsvorsitz kandidieren; der jetzige Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (Mitte) zieht sich aus dem Amt zurück.

Foto: CLEMENS BILAN

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus verzichtet zugunsten des künftigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz auf eine erneute Kandidatur für den Fraktionsvorsitz. Merz habe ihn informiert, dass er in jedem Fall für den Vorsitz kandidieren wolle, schrieb Brinkhaus in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU. "Es ist kein Geheimnis, dass bezüglich des Fraktionsvorsitzes zwischen Friedrich Merz und mir unterschiedliche Auffassungen bestehen", räumte er ein. Das solle aber kein Dissens werden, der der Union angesichts der anstehenden Landtagswahlen schade.

Brinkhaus schlägt vor, den neuen Fraktionsvorsitzenden bereits am 15. Februar zu wählen. "Ich bitte Sie und Euch darum, den neuen Fraktionsvorsitzenden so zu unterstützen und zu tragen, wie auch ich von der Fraktion unterstützt und getragen worden bin." (Reuters, APA, 27.1.2022)