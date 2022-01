Die Regierung in Stockholm rechnet damit, dass in den 2040er Jahren das letzte AKW vom Netz gehen wird. (Symbolbild) Foto: APA/dpa/Sebastian Kahnert

Schweden hat den Bau eines Atommüll-Endlagers gebilligt, in dem der hoch radioaktive Abfall "die nächsten 100.000 Jahre sicher aufbewahrt werden soll", wie Umweltministerin Annika Strandhall am Donnerstag ankündigte. Die verbrauchten Brennelemente sollen 500 Meter tief im Felsgestein in der Nähe des Kernkraftwerks Forsmark vergraben werden.

"Damit stellen wir sicher, dass wir Kernenergie für den Übergang zur ersten Industrienation der Welt nutzen können, die auf fossile Kraftstoffe verzichtet", sagte Strandhall. Das geplante Endlager sei Ergebnis von 40 Jahren Forschung und Erkundung. Die Regierung in Stockholm rechnet damit, dass irgendwann in den 2040er Jahren das letzte AKW vom Netz geht. Nach etwa 70 Jahren, wenn die Schächte des Endlagers gefüllt sind, sollen die Zugänge mit Bentonit-Ton aufgefüllt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dann wird die Anlage auch dauerhaft versiegelt.

"Grüne" Atomenergie

Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich wird in mehreren europäischen Ländern Atomenergie als Übergangstechnik angesehen, um möglichst ohne Ausstoß von Treibhausgasen die Umstellung auf erneuerbare Energien zu schaffen. Auch die EU will Kernenergie als nachhaltig einstufen. Schweden hatte sich zwar 1980 für den Ausstieg aus der Atomenergie entschieden. Allerdings vereinbarten die wichtigsten politischen Parteien 2016, die sechs existierenden Reaktoren am Netz zu lassen. Zudem sollen demnach bis zu zehn neue Reaktoren an den existierenden AKW-Standorten errichtet werden können. Allerdings wird der Bau neuer Reaktoren bisher als unwirtschaftlich verworfen. (APA, 27.1.2022)