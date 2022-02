Ohne Pestizide wird eine Eigenversorgung mit Lebensmitteln in Österreich nicht möglich sein, sind Landwirte überzeugt. Foto: imago images/Countrypixel

Lorenz Mayr ist sein Boden heilig. Dessen Pflege hat der Landwirt im Weinviertel mittlerweile perfektioniert. Er gräbt die Erde um, ohne zu tief einzudringen, bepflanzt ganzjährig, um den Boden vor Erosion zu schützen, und formt kleine Zwischendämme aus Erdmaterial, um jeden Tropfen Wasser und Nährstoffe im Feld aufzufangen. Ab der ersten Aussaat im März wacht Mayr dann mit Argusaugen über seine Äcker. Die Samen locken nämlich hungrige Schädlinge an.

Als besonders berüchtigt gilt der Rüsselkäfer. In den vergangenen Jahren hat der Vielfraß Zuckerrüben im Akkord verschlungen. Aber auch Drahtwurm, Moosknopfkäfer, Erdflöhe und Blattläuse können laut Mayr zur Plage werden.

Da gegen die Tiere aus Sicht vieler Landwirte noch kein wirksames Kraut gewachsen ist, bekämpfen sie Schädlinge nicht selten mit notfallzugelassenen Pestiziden. Das wiederum stößt Umweltschützern und Umweltschützerinnen sauer auf. Denn die Pflanzenschutzmittel enthalten teilweise "hochtoxische" Wirkstoffe.

13.400 Tonnen Pestizide auf Äckern

Laut Pestizidatlas haben Österreichs Landwirte im Jahr 2020 rund 13.400 Tonnen chemisches Schädlingsbekämpfungsmittel ausgebracht. Dafür stehen 248 zugelassene Wirkstoffe zur Verfügung. Sind diese nicht effizient genug, können Firmen, Interessenvertretungen oder Behörden Notfallzulassungen für nicht genehmigte Pflanzenschutzmittel beantragen.

Die Bundesanstalt für Ernährungssicherheit (Baes) überprüft entsprechende Anträge und die Frage, ob eine Alternative für diese "nicht sicher abzuwehrende Gefahr" besteht. Jährlich erteilt sie zwischen 40 und 50 Notfallzulassungen. Sie sind maximal 120 Tage gültig.

Genehmigung verbotener Wirkstoffe

Obwohl Dagmar Gordon von der Umweltorganisation Global 2000 das Gros der Notfallzulassungen "entspannt" sieht, kritisiert sie eine Handvoll "skandalöser Zulassungen" – darunter Poncho Beta mit dem Wirkstoff Clothianidin. Er gehört zur Gruppe der Neonicotinoide und wird etwa gegen Blattläuse, Moosknopfkäfer, Drahtwürmer und Erdflöhe eingesetzt.

Laut Global 2000 ist Clothianidin hochtoxisch für Honigbienen, hat ein hohes Potenzial, im Grundwasser zu versickern, und eine Anwendung im Freien ist verboten. Das Baes-Register weist eine Zulassung von 1. Februar bis 31. Mai 2021 aus.

Wie viel Fläche davon betroffen ist, weiß niemand, beklagt Gordon. "Man müsste jeden Zuckerrübenbauern nach seinem Spritzbuch fragen, um das herauszufinden." Dass hochgiftige Wirkstoffe in Notfallzulassungen genehmigt werden, sei "ein Missbrauch des Systems" und "ein Hemmschuh, der den Wandel hin zu Alternativen verhindert".

Während Lebensmittel gut kontrolliert werden, seien die Umweltauswirkungen chemisch-synthetischer Schädlingsbekämpfungsmittel kaum abschätzbar, sagt Gordon. "Wir wissen nicht, wann das System kippt." Bei einer Erhebung in 21 EU-Ländern hat Global 2000 im vergangenen Jahr Stichproben in Schlafzimmern in ländlichen Regionen gesammelt. Der Studie zufolge wurden auch in Österreichs Schlafzimmern bis zu zwölf verschiedene Pestizide gefunden.

Chemische Erntereife

Der Landwirt Lorenz Mayr steht dem skeptisch gegenüber. Auch er musste im vergangenen Jahr auf zwei Notfallzulassungen zurückgreifen. Der Wirkstoff Diquat war einer davon. Laut Global gilt er als schwer abbaubar sowie belastend für Böden und hochtoxisch für Vögel.

Diquat vernichtet das oberirdisch wachsende Kartoffelkraut, wodurch Erdäpfel schneller reifen und schalenfest werden. Somit konnte Mayr ernten. Im Vorjahr hat er darauf verzichtet. Die Folge: riesige Erdäpfel. "Die nimmt der Markt nicht ab, und ein gutes Produkt landet in der Tonne."

Mayr hat sich die Alternativen angesehen: Das Kraut wegflämmen sei nicht möglich, aufgrund der Flächenbrandgefahr im Weinviertel. Die Kartoffeln mit Elektroschocks zu bearbeiten sei "eine riesige Energieverschwendung" und die Geräte zudem nicht ungefährlich zu bedienen; das Kraut zu häckseln sei ebenfalls nicht möglich, ohne die Zwischendämme zu zerstören und den Boden Erosionen auszusetzen.

Die zweite Notfallzulassung war Poncho Beta. Das Neonicotinoid tritt in den Pflanzenstrang ein und tötet den Schädling, der hineinbeißt, erklärt Mayr – für den Landwirt eine moderne Methode, gezielt Schädlinge abzuwehren. Die Alternative wäre eine großflächige Behandlung. Mayr: "Das ist teuer und schützt die Artenvielfalt erst recht nicht."

Weniger Ertrag ohne Pestizide

Auf Pflanzenschutzmittel gänzlich zu verzichten höre sich zwar in der Theorie gut an, bedeute aber auch, auf viele Hektar Ertrag zu verzichten, ist Mayr überzeugt. Das wiederum steigere die Preise. Und wie die Produktion von Lebensmitteln in Österreich ohne Schädlingsbekämpfungsmittel aufrechterhalten werden soll, sei ohnehin eine ganz andere Frage.

Rückendeckung bekommt Mayr von Siegrid Steinkellner vom Institut für Pflanzenschutz der Universität für Bodenkultur. Die biologische Landwirtschaft sei wichtig, aber sie könne keine Ernährungssicherheit garantieren. "Ganz ohne chemische Wirkstoffe wird es nicht gehen", sagt Steinkellner. Schädlinge und Krankheitserreger seien sehr witterungsabhängig, und gerade "im Obst- und Weinanbau kommen wir ohne Pestizide nicht aus, auch nicht in der Biolandwirtschaft".

Die Sorge, dass Konsumenten von Rückständen betroffen sein könnten, sei unbegründet, sagt Steinkellner. Das bestätigt man auch bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages). Produkte seien doppelt und dreifach geprüft, sowohl Lebensmittel als auch Wasser verfügten in Österreich über eine hohe Qualität, heißt es dort. (Julia Beirer, 3.2.2022)