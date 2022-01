Olympia 2022

678 Postings

Schweizer Olympia-Snowboarderin Patrizia Kummer: Ungeimpft, unbeeindruckt

Die Snowboarderin will trotz fehlender Impfung an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen. Dass sie dafür vor Ort 21 Tage in Quarantäne muss, macht ihr nichts aus