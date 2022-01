Der Ball muss in den Korb. Foto: USA TODAY Sports/Bill Streicher

Ohne den verletzten Superstar LeBron James hat sich das Auf und Ab der Los Angeles Lakers in der Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Die Lakers kassierten bei den Philadelphia 76ers am Donnerstag eine 87:105-Niederlage und rangieren weiterhin im Mittelfeld der Liga. James musste wegen einer Knieblessur passen. In seiner Abwesenheit überragte Anthony Davis mit 31 Punkten und zwölf Rebounds für die Lakers. Bester Spieler aufseiten der 76ers war Joel Embiid mit 26 Punkten.

Die Golden State Warriors untermauerten indes ihre Rolle als Titelaspirant. Angeführt von Stephen Curry gewann das Team aus San Francisco gegen die Minnesota Timbervolves mit 124:115. Curry kam auf 29 Punkte und schrieb noch acht Rebounds und sechs Assists an.

Pöltl-Fans

Die Veteranen James und Curry werden auch im All-Star-Spiel zu sehen sein, wie am Donnerstag fixiert wurde. Der 37-jährige James zog mit nun 18 Nominierungen für das traditionelle Auswahlspiel mit der vor zwei Jahren verstorbenen Legende Kobe Bryant gleich. Mit 19 Nominierungen thront weiterhin Kareem Abdul-Jabbar an der Spitze. James ist Kapitän der West-Auswahl, sein Pendant im Team aus dem Osten ist Kevin Durant von den Brooklyn Nets. Das All-Star-Game steigt am 20. Februar in Cleveland.

Bei der Wahl der Starter erhielt Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl (San Antonio Spurs) sieben Stimmen von Spielern (Platz 21) und über 50.000 Fan-Stimmen (Platz 31). (APA, 28.1.2022)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag:

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 105:87,

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 124:115