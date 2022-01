Am Donnerstagabend hat der Restaurantführer Guide Michelin seine Auszeichnungen für die besten Lokale in Wien und Salzburg bekanntgegeben. Insgesamt wurden 74 Restaurants prämiert.

An der Spitze der Liste gibt es keine Änderung. Das Wiener Restaurant Amador von Juan Amador ist weiterhin das einzige mit drei Sternen ausgezeichnete Lokal Österreichs.

Juan Amador bleibt mit drei Sternen einsam an der Spitze. Foto: Neolith

Mit zwei Sternen prämiert wurden in Wien etwa das Steirereck im Stadtpark, Mraz & Sohn, Konstantin Filippou oder das Silvio Nickol Gourmetrestaurant, in Salzburg das Ikarus und das Senns Restaurant.

Zum ersten Mal vergab der Guide Michelin einen grünen Stern in Österreich. Diese Auszeichnung für Initiativen in Sachen Nachhaltigkeit ging an das vegetarische Restaurant Tian in Wien.

Das Restaurant Tian erhält einen grünen Stern Foto: Ingo Pertramer

Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konstatiert der Restaurantführer mit der Auszeichnung "Bib Gourmand". In dieser Auswahl finden sich etwa das Mochi und das Mast Weinbistro in Wien oder das Salzburger Lokal Reinhartshuber im Gwandhaus. Neu in die weltweite Auswahl aufgenommen wurden die Restaurants Uma Fisch (und Bar), Deval und das Pastamara im Wiener Ritz-Carlton.

Hier die gesamte Liste der Sterne- und Bib-Gourmand-Auszeichnungen



Guide Michelin Wien

Drei Sterne Amador

Zwei Sterne Konstantin Filippou Mraz & Sohn Silvio Nickol Gourmetrestaurant Steirereck im Stadtpark

Ein Stern Aend Apron Edvard Pramerl & the Wolf Shiki Tian Walter Bauer

Bib Gourmand Dining Ruhm Gasthaus Seidl Mast Weinbistro Meierei im Stadtpark Mochi Vestibül Woracziczky



Guide Michelin Salzburg

Zwei Sterne Ikarus Senns Restaurant

Ein Stern Esszimmer Pfefferschiff The Glass Garden

Bib Gourmand Brandstätter Gasthof Auerhahn Reinhartshuber Im Gwandhaus



(red, 28.1.2022)