Testen, testen, testen – in kaum einem anderen Land wird so stark auf diese Maßnahme gesetzt wie in Österreich. Im vergangenen Jahr gab der Staat sogar mehr als zwei Milliarden Euro dafür aus. Bis zu 500.000 Tests werden an Spitzentagen ausgewertet. Dabei wird, abhängig vom Bundesland, auf unterschiedliche Teststrategien und Anbieter gesetzt. Allerdings ist das in Wien schon länger genutzte PCR-Gurgel-Test-Modell mittlerweile auch in anderen Bundesländern angekommen. Aber auch Antigentests kann man nach wie vor in Apotheken machen, oder man hat vielleicht noch ein paar Packungen davon zu Hause. Wie ist das bei Ihnen?

Aus welchem Anlass testen Sie sich regelmäßig?

Oder machen Sie eher selten einen Corona-Test? Welches System bietet sich in Ihrer Wohnumgebung am ehesten an? Hat sich Ihre Teststrategie über die Monate verändert? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 31.1.2022)