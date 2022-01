Die Energiepreise haben sich deutlich erhöht. Foto: APA / Georg Hochmuth

Am Freitag kam die Bundesregierung mit Vertretern der Energiewirtschaft zusammen, um Maßnahmen gegen die akut steigenden Energiepreise zu besprechen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) präsentierte auf einer anschließenden Pressekonferenz ein "Entlastungspaket" mit einem Volumen von 1,7 Milliarden Euro, um die Teuerungen auszugleichen – manches davon ist bereits bekannt, anderes muss erst im Detail ausgearbeitet werden. "Wer schnell hilft, hilft doppelt", so Nehammer. So werde die Ökostrompauschale ausgesetzt – eine Entlastung von 900 Millionen Euro und eine Maßnahme, die sowohl Betrieben als auch Privathaushalten zugute kommen werde.

150 Euro Energieausgleich

Der bereits im Dezember beschlossene Teuerungsausgleich – eine Einmalzahlung von 150 Euro für arbeitslose Menschen – werde auf 300 Euro verdoppelt – so würden insgesamt 100 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Teuerung für sozial Schwache abzufedern. Man dürfe die Menschen in Zeiten steigender Preise – insbesondere für Strom und Heizen – nicht alleine lassen, sagt Nehammer: "Niemand von uns will, dass Familien mit Kindern Existenzängste haben, oder dass der Nachbar nicht mehr heizen kann". Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) geht von rund 600.000 Betroffenen aus, die davon profitieren würden.

Neu ist ein Energiekostenausgleich im Umfang von 150 Euro für alle Haushalte mit einem Einkommen bis zur ein- beziehungsweise zweifachen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage. Aktuell liegt diese bei 5.670 Euro brutto monatlich. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler betont, dass man dabei Augenmerk auf soziale Treffsicherheit legen wolle, hohe Einkommen würden ausgenommen bleiben. "Der Generaldirektor oder der Manager" könne eher nicht damit rechnen. Rund 600 Millionen Euro mobilisiert die Regierung unter diesem Titel. Die Details müssen allerdings erst ausgearbeitet werden.

Brunner verwies darauf, dass die Inflation kein österreichisches, sondern auch ein internationales und globales Phänomen sei. Deswegen verbleibe man mit Vertretern der europäischen Geldpolitik im Gespräch.

Laut Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sind derzeit vor allem die Preise am Gasmarkt das Problem. Es müsse das langfristige Ziel sein, aus der Abhängigkeit von Gas loszukommen und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Aus diesem Grund werde ein Pilotprojekt gestartet, um Haushalten den Umstieg auf moderne Geräte zu ermöglichen, die auf längere Sicht energiesparender und günstiger seien.

Unterstützung für Unternehmen

83 Prozent aller Unternehmen hätten Probleme mit den Energiekosten, berichtet Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Als Unterstützung für Unternehmen solle geprüft werden, ob zur Liquiditätssicherung für produzierende Betriebe in Zeiten hoher Energiepreise die Vorausvergütung der Energieabgaben im Rahmen der Energieabgabenrückvergütung vorverlegt und von derzeit fünf auf 25 Prozent erhöht werden könne. Auch dass die Ökostrompauschale für das Jahr 2022 ausgesetzt wurde, spare betroffenen Unternehmen zwischen 60.000 bis zu 300.000 Euro. Privathaushalte würden davon im Umfang von rund 100 Euro profitieren. (rio, rebu 28.1.2022)