Foto: APA / Georg Hochmuth

Am Freitag kam die Bundesregierung mit Vertretern der Energiewirtschaft zusammen, um Maßnahmen gegen die akut steigenden Energiepreise zu besprechen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) präsentierte auf einer anschließenden Pressekonferenz ein "Entlastungspaket" mit einem Volumen von 1,7 Milliarden Euro, um die Teuerungen auszugleichen. "Wer schnell hilft, hilft doppelt", so Nehammer. Darum werde die Ökostrom-Pauschale ausgesetzt, eine Maßnahme, die sowohl Wirtschaftsbetrieben als auch Privathaushalten zugute kommen werde. Die Einmal-Zahlung von 150 Euro für arbeitslose Menschen werde auf 300 Euro verdoppelt – so würden insgesamt 100 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Teuerung für sozial Schwache abzufedern. Auch der Energiekostenausgleich soll für alle Haushalte neu gestaltet werden. Dieser beträgt künftig 150 Euro für alle Haushalte mit einem Einkommen bis zur ein- beziehungsweise zweifachen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage. Aktuell liegt diese bei 5.670 Euro brutto monatlich.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verwies darauf, dass die Inflation kein österreichisches, sondern auch ein internationales und globales Phänomen sei. Deswegen verbleibe man mit Vertretern der europäischen Geldpolitik im Gespräch.