Was gibt es schon groß zu sagen in Sachen Reisepässe? Das Thema scheint auf den ersten Blick so aufregend zu sein wie ein Stück Zwieback. Fälschungssicher sollten sie freilich sein, also bedürfen sie ausgeklügelter Sicherheitsmerkmale. Weiters ist es von großem Vorteil, wenn ihre Besitzer einwandfrei identifizierbar sind. Handlich im Format, auch eine gute Eigenschaft für einen. Und natürlich Gültigkeit. Das wäre es im Großen und Ganzen, wenn es um die Eigenschaften von Reisepässen geht. Ansonsten sind die Dinger, abgesehen von Stempeln exotischer Länder, eine echt fade Angelegenheit.

Die Mondrakete aus "Tim und Struppi". AFP

Die zuständigen Behörden von Belgien scheinen das anders zu sehen, denn der dort angeblich ab 7. Februar in Umlauf kommende Reisepass wird mit Abbildungen der besten Comics des Landes geziert. Und das aus gutem Grund: "Comics gehören zu Belgiens Kultur wie Pralinen und Bier" kann auf der offiziellen belgischen Tourismusseite nachgelesen werden. Und auf der Website des Comic-Zentrums Brüssel erfährt man: "Mehr als 700 Comic-Autoren machen Belgien zum Land mit der größten Dichte an Zeichnern pro Quadratkilometer!"

Überraschung beim Zoll

Frech und unterhaltsam kommt das neue Dokument aus dem Königreich daher, und wohl so mancher Zollbeamter in fernen Landen wird die Brauen ganz schön hochziehen, wenn ihm der Pass das erste Mal zwischen die Finger kommt. Wie wäre es zum Beispiel mit der Mondrakete von "Tim und Struppi" auf Seite zwei des Dokuments, oder mit einem Dampffahrrad samt Suske & Wiske.

Szene aus "Tim und Struppi" von Zeichner Hergé. Foto: imago images/Belga

Auch ein Schlumpf hat sich im neuen belgischen Pass versteckt. Foto: imago images/Belga

Hand aufs Herz: Wer möchte nicht sein finster dreinschauendes, abgemagertes Adlerwappen gegen Lucky Lukes Pferdchen Jolly Jumper eintauschen? Es heißt also Geduld haben und darauf vertrauen, dass das Beispiel der Belgier auch in anderen Ländern Schule macht. Und hoffen, dass das zuständige Amt hierzulande nicht auf die Idee kommt, Sisi, Wolferl und ein paar Lipizzaner in künftigen Passgenerationen unterzubringen. Andererseits würde das die Verwechslungsgefahr mit australischen Pässen minimieren. Vorausgesetzt, die lassen das Konterfei eines Kängurus samt Crocodile Dundee auftauchen. (red, 28.1.2022)

Brüssels Atomium und Comic-Figur Natacha von Zeichner François Walthéry. Foto: imago images/Belga

