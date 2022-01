Foto: Unsplash/Edgar Castrejon

Der "Veganuary", also der vegane Jänner, ist so gut wie vorbei. Wer sich rein pflanzlich ernähren möchte, der findet über den Monat hinaus auch ein breites Angebot in Österreich. Wo genau, das hat sich die Ferienhaussuchmaschine Holidu angesehen und die besten Städte Österreichs für Veganer und Vegetarier zusammengetragen. Und liefert auch gleich entsprechende Restaurant-Tipps mit.

Hier das Ergebnis:

Wien

Auf das Siegerpodest hat es die Hauptstadt geschafft. Insgesamt gibt es hier 42 vegane und 53 vegetarische Restaurants. Besonders die Nachfrage nach rein pflanzlichen Lokalen ist groß, denn der Begriff "Veganes Restaurant Wien" wurde von Österreichern in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich 46.900-mal pro Monat gegoogelt.

Restaurant-Tipp: Das The Lala im 7. Bezirk wurde mit dem Ziel, ein Stück Kalifornien nach Wien zu bringen, eröffnet. Es gibt täglich frisch zubereitete, vegane Gerichte, die gesund sind und dazu auch noch gut schmecken. Die Speisen sind frei von Zucker, Laktose und tierischen Produkten.

2. Salzburg

Salzburg hat es auf den zweiten Platz im Ranking geschafft. Dort gibt es elf Restaurants, die ausschließlich vegane und vegetarische Speisen anbieten – und das trotz der nur etwa 150.000 Einwohner. All diejenigen, die sich komplett frei von tierischen Produkten ernähren, haben in vier Restaurants die Möglichkeit, auf ihre Kosten zu kommen. Die Nachfrage scheint da zu sein: während die monatlichen Suchanfragen im letzten Jahr nach vegetarischen Restaurants in Salzburg bei 2.610 lagen, waren es für vegane Restaurants 7.390 im Monat.



Restaurant-Tipp: Im GustaV können Gäste vegane Küche genießen. Das kleine Bistro im Zentrum von Salzburg bietet Frühstücksvariationen, Sandwiches, Suppen, Salate und Kuchen an. Dazu gibt es gesunde Smoothies, frisch in Salzburg gerösteten Kaffee oder biologischen Tee.

3. Graz

An dritter Stelle in der Rangliste steht Graz mit einer Auswahl an sechs veganen und zehn vegetarischen Restaurants. Auch hier wird von den Internet-Nutzern meist nach rein veganen Lokalen in Graz gesucht, letztes Jahr im Schnitt 6.500-mal pro Monat.

Restaurant-Tipp: Suppen, Burger oder Schnitzel gibt es im gemütlichen Café Erde – und das alles ohne tierische Produkte. Daneben gibt es ein wöchentlich wechselndes Tagesmenü, das eine Vielfalt an unterschiedlichen Gerichten wie Curries, Eintöpfen oder Salaten bietet.



4. Linz

Eine kleine Auswahl an rein veganen sowie vegetarischen Lokalen gibt es auch in Linz. Den etwas mehr als 200.000 Einwohnern stehen insgesamt fünf Restaurants offen, die auf vegane und vegetarische Spezialitäten ausgerichtet sind. Das Interesse im Netz scheint ebenfalls da zu sein – mehr als 5.000-mal wurde nach veganen Restaurants in Linz gegoogelt, während 1.820 Suchanfragen pro Monat auf vegetarische Lokale entfielen.

Restaurant-Tipp: Das Front Food in der Linzer Innenstadt hat vor allem Burger und Pommes auf der Speisekarte. Daneben gibt es Wraps, Hot Dogs und verschiedene Salate. Die verwendeten Produkte sind zu 100 Prozent nachhaltig und vegan.

5. Innsbruck

Innsbruck belegt im Ranking den fünften Platz mit einer Auswahl an vier Restaurants mit ausschließlich pflanzlichen Speisen sowie zwei auf Vegetarier spezialisierte Lokale. Auch in Innsbruck scheint das Interesse an Veganismus vorhanden zu sein, denn im letzten Jahr wurde im Internet monatlich etwa 5.000-mal der Begriff "Veganes Restaurant Innsbruck" eingetippt.

Restaurant-Tipp: Das Green Flamingo bietet Vorspeisen wie Sommerrollen oder "Blumenkohl Wings", Rote Beete-Falafel Wraps oder Bowls und vegane Kuchen an.

6. Wels

Obwohl Wels nur etwa 60.000 Einwohner zählt, gibt es zwei Restaurants, die sich auf vegane Kost konzentrieren sowie eines, das ausschließlich vegetarische Mahlzeiten anbietet. Im Schnitt fallen 780 Suchanfragen pro Monat auf "Veganes Restaurant Wels".

Restaurant-Tipp: Dienstag bis Freitag werden von 11:00-15:00 Uhr bei der Veganwirtin vegane Mittagsmenüs serviert, die wöchentlich wechseln. Zudem kann man am Sonntag eine Brunchbox bestellen oder für Feiern den Catering-Service in Anspruch nehmen.

7. Villach

In Villach gibt es zwei Lokale, von denen sich eines auf pflanzliche und eines auf fleischlose Speisen fokussiert hat. Das Interesse nach veganen Restaurants ist vorhanden: 780 Suchanfragen im Monat wurden im letzten Jahr dazu vorgenommen.

Restaurant-Tipp: Wie der Name schon verrät gibt es in der Veggie Taria Gerichte ohne Fleisch, einige davon sogar komplett ohne tierische Produkte. Auf der Speisekarte stehen Salate, Burger, Wraps, Sandwiches und täglich wechselnde Tagesgerichte. Bei der Wahl der Zutaten wird besonders auf Regionalität und Saisonalität geachtet.

8. Wiener Neustadt

Wiener Neustadt ist nach St. Pölten die zweitgrößte Stadt in Niederösterreich und zählt circa 45.000 Einwohner. Dass auch hier vegane Restaurants gefragt sind, zeigen die monatlich durchschnittlichen 350 Online-Suchanfragen. Hier gibt es zwar (noch) kein rein veganes Lokal, jedoch bereits zwei vegetarische Restaurants, die mitunter vegane Speisen anbieten.

Restaurant-Tipp: Ein kulinarisches Kleinod im Zentrum von Wiener Neustadt ist das Papa’s Kitchen. Das Bistro hat frische Säfte und eine Auswahl an veganen Gerichten im Angebot. Die Mahlzeiten variieren täglich.

9. Baden

Baden holt sich im "veggiefreundlichen" Städte-Ranking den neunten Platz. Mit nur ungefähr 25.000 Einwohnern ist der Kurort die kleinste Stadt unter den Top 10, hat jedoch auch für jene Neigungsgruppe, die sich fleischlos ernährt, eine Alternative. Immerhin interessieren sich auf Google einige Nutzer für vegane Restaurants in Baden: etwa 400 Suchanfragen gab es monatlich im letzten Jahr.

Restaurant-Tipp: Im Reformhaus Prokopp gibt ein dazugehöriges Restaurant, in dem vegetarische und vegane Speisen zubereitet werden. Hier wird besonders darauf geachtet, dass die Zutaten biologisch, regional und saisonal sind.

10. Dornbirn

Im Web fallen monatlich 280 Suchanfragen auf "Veganes Restaurant Dornbirn". In Dornbirn erwarten "Fleischlos"-Liebhaber zwei Restaurants, die ausschließlich vegetarische und vegane Mahlzeiten servieren. Damit ist Dornbirn der Vorarlberger Hauptstadt Bregenz sogar ein Restaurant voraus.

Restaurant-Tipp: Burger auf Pflanzenbasis findet man im Vegan Burger. Wer kein großer Fan von Burgern ist, kann auf Pommes, Salat oder Sushi ausweichen. (red, 28.1.2022)