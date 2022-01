Foto: Screenshot ORF TVthek

Wien – Keine "ZiB 2", das sorgt auf Twitter für eine kleine Aufregung in der Community. Am Freitagabend sind dafür quasi Giacomo Puccini und Martin Kušej verantwortlich zu machen – die Neuinterpretation der "Tosca" am Theater an der Wien wird in ORF 2 übertragen. Nicht zum ersten Mal entfällt das ORF-Tagesmagazin etwa für eine Kulturveranstaltung.

Die "ZiB 2" entfiel etwa bei der Eröffnung der Wiener Festwochen und "Klassik am Dom" im Sommer 2019, erklärt der ORF auf Anfrage. Und grundsätzlich: "Bei kulturellen TV-Übertragungen oder Opern-Aufführungen – wie aktuell 'Tosca' – mit sehr später Endzeit wurde beziehungsweise wird die ZIB 2 durch eine Kurz-ZIB ersetzt. Diese entfällt heute, da exakt mit dem Ende von 'Tosca' in ORF 1 die 'ZIB Nacht' beginnt." (red, 28.1.2022)