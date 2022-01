Schnaderbeck ist zurück. Foto: imago/VI Images

Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam kann zum Auftakt des EURO-Jahres 2022 wieder auf Kapitänin Viktoria Schnaderbeck bauen. Die am Donnerstag von Arsenal leihweise bis Saisonende zu Tottenham gewechselte 31-Jährige wurde am Freitag von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann in den vorläufigen 23-Frau-Kader für den am 14. Februar startenden Lehrgang auf Marbella einberufen. Schnaderbeck hat wegen Verletzungsproblemen seit 27. Oktober 2020 nicht mehr für die ÖFB-Auswahl gespielt.

Das soll sich am 20. Februar gegen Rumänien oder am 23. Februar gegen die Schweiz – jeweils Testspiele – ändern. Ob es auch wirklich dazukommen wird, wird sich erst weisen, hatte die Defensivspielerin doch auch vor dem jüngsten Lehrgang ihr Team-Comeback einmal mehr verschieben müssen. "Man sieht, dass nach einer so langen Verletzungszeit immer wieder muskuläre Probleme auftreten können. Ich bin aber zuversichtlich, da sie die letzten Wochen normal trainiert hat und alles perfekt läuft", sagte Fuhrmann.



Nicht fit ist Innenverteidigerin Virginia Kirchberger, für die es nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch samt zwei Operationen bis zur EM im Sommer zu einem Wettlauf mit der Zeit kommt. "Im Idealfall, wenn es so weitergeht, gibt es die Möglichkeit, dass sie im Juni wieder Fußball spielen wird", berichtete Fuhrmann. Kein Thema für die Endrunde ist Torfrau Jasmin Pal wegen eines Kreuzbandrisses.

Wer suchet, der findet

Außerdem wurde am Freitag bekannt, dass Österreich ein Quartier für die EM im Sommer in England gefunden hat. Die ÖFB-Auswahl wird während des Turniers im Juli im Pennyhill-Park-Hotel in Bagshot in der Grafschaft Surrey logieren, wie am Freitag im Rahmen eines Hintergrundgespräches bekanntgegeben wurde. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Co. begeben sich auf die Spuren von Englands Männer-Nationaltam, das bei der EM 2021 dort Quartier bezogen hatte.

"Es gibt in der Hotellerie durchaus Unterschiede. Wir werden in einem anderen Teil untergebracht sein, nicht dass man denkt, wir brauchen dasselbe wie die englischen Herren. Aber mit dem was wir haben sind wir sehr zufrieden", erläuterte Teammanagerin Isabel Hochstöger. Ein Trainingsplatz ist gleich an das rund eine Autostunde von London entfernte und inmitten einer 50 Hektar großen Parklandschaft liegende Quartier angeschlossen.



Die ÖFB-Frauen treten an drei unterschiedlichen Spielorten an – 6. Juli im Eröffnungsspiel in Manchester gegen England, 11. Juli in Southampton gegen Nordirland und 15. Juli in Brighton gegen Norwegen.

Der ÖFB begab sich selbst auf die Suche nach einem passenden Hotel, da die von der UEFA vorgeschlagenen Unterkünfte nicht den Wünschen entsprochen hatten oder von anderen Teams, die ein Vorrecht hatten (da sie mehrere Spiele an einem Ort austragen), gewählt wurden. "Wenn ich zurückdenke, was wir gesehen haben, es war schon sehr herausfordernd. Jetzt in der Lage zu sein eine perfekte Lösung zu haben, macht mich sehr glücklich", schilderte Fuhrmann. Zumindest ein Puzzle ist damit seit der Auslosung am 28. Oktober 2021 gelöst. (APA, red, 28.1.2022)