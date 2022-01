Doch welches sind die meistverkauften Zivilflugzeuge aller Zeiten, und was zeichnet sie aus? Diese Frage beantwortet CNN mit einem Blick auf die Top Acht, basierend auf den Gesamtauslieferungen bis zum 31. Dezember 2021.

8. Airbus A330

Das Großraumflugzeug A330 wurde in diesem Monat vor 28 Jahren in Dienst gestellt. Es wurde von Airbus als Nachfolger des A300 konzipiert – des ersten zweistrahligen Großraumflugzeugs der Welt. Die 63,66 Meter lange A330-300 war die erste Variante mit einer Kapazität für bis zu 440 Passagiere und einer Vielseitigkeit, die sie sowohl für Kurzstrecken als auch für Langstrecken bis zu 6.350 Seemeilen geeignet machte.

Airbus A330-300



In Produktion: 1992 bis heute

Bisherige Auslieferungen: 1.527

Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Es folgten die kleinere A330-200 und später die beiden "Neo"-Flugzeuge A330-800 und A339-900, beide mit revolutionär gebogenen Flügelspitzen.

7. Boeing 747

Die vierstrahlige 747, liebevoll "Königin der Lüfte" genannt, war das erste Großraumflugzeug und der ursprüngliche "Jumbo-Jet". Sie wurde 1970 von der legendären Fluggesellschaft Pan Am in Dienst gestellt und bald zum Synonym für das glamouröse Zeitalter des internationalen Reisens. Seit 1990 ist es das Flugzeug der Wahl des US-Präsidenten, und die Flotte der Air Force One besteht aus zwei maßgeschneiderten 747-200B.

Boeing 747



In Produktion: 1968 bis heute

Bisherige Auslieferungen: 1.527 Foto: AFP/SAUL LOEB

In den letzten Jahren haben viele Fluggesellschaften ihre 747-Passagiermaschinen durch größere, effizientere zweimotorige Flugzeuge ersetzt. Boeing wird voraussichtlich noch in diesem Jahr den letzten Jumbo – die 747-8 Freighter – an den Kunden Atlas Air ausliefern.

6. Boeing 777

Die zweistrahlige "Triple-Seven" ist zwar nicht so riesig wie die Königin der Lüfte, aber mit fast 64 Metern Länge ist das Langstrecken-Großraumflugzeug immer noch länger als sieben aneinandergereihte Telefonmasten und bietet Platz für 440 Passagiere.

Boeing 777



In Produktion: 1993 bis heute

Bisherige Auslieferungen: 1.677 Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Es war das erste Verkehrsflugzeug, das vollständig am Computer entworfen wurde, und das erste Boeing-Flugzeug mit einer gewichtssparenden, computergesteuerten "Fly-by-Wire"-Steuerung. Inzwischen gibt es eine wachsende Familie von acht Varianten, wobei die extragroßen 777X-Flugzeuge – die 777-8 und die 777-9 – die neuesten Ergänzungen sind. Die stark verzögerte 777X-9 wird voraussichtlich 2024 in Dienst gestellt, während die Produktion der 777X-8 noch nicht begonnen hat.

5. Boeing 727

Dieses mittelgroße Flugzeug mit einem T-förmigen Heck und drei hinten angebrachten Triebwerken hatte eine große Reichweite für Transatlantikflüge, war aber auch vielseitig genug, um auf kurzen Landebahnen auf kleineren Flughäfen zu landen. Ursprünglich wollte Boeing nur 250 Exemplare dieses Flugzeugs bauen, doch es sollte das erste kommerzielle Flugzeug werden, das die Marke von 1.000 verkauften Exemplaren erreichte.

Boeing 727



In Produktion: 1962 bis 1984

Auslieferungen: 1.832 Foto: imago images/Wolfgang Simlinger

In einem der größten ungelösten Rätsel der Luftfahrt entführte 1971 ein als D. B. Cooper bekannter Mann im Nordwesten der USA eine 727 und sprang mit 200.000 Dollar gestohlenem Bargeld am Körper mit dem Fallschirm ab. Die waghalsige Flucht war nur möglich, weil eine frühe Konstruktion der 727 es ermöglichte, die hintere Tür während des Fluges zu öffnen, berichtet CNN.

4. Bombardier CRJ

Regionaljets sind kleinere Flugzeuge, in der Regel mit weniger als 100 Sitzen, die für Kurzstrecken konzipiert sind. Die Bombardier-Canadair-Regional-Jet-Familie ist die meistverkaufte ihrer Art.

Bombardier CRJ



In Produktion: 1991 bis 2020

Auslieferungen: 1.945 Foto: AFP/DANIEL SLIM

Der kanadische Hersteller Bombardier führte das Programm mit dem 50-sitzigen CRJ ein, der 1992 zugelassen wurde, und erweiterte es 1997 um den 70-sitzigen CRJ700, 2000 um den 86-sitzigen CRJ900 und 2007 um den 100-sitzigen CRJ1000. Das letzte der beliebten Kurzstreckenflugzeuge wurde im Februar 2021 an SkyWest Airlines mit Sitz in Utah ausgeliefert.

3. Airbus A320

Hier beginnt der Wettbewerb, ernsthaft zu werden. Airbus hat im vergangenen Sommer die 10.000ste A320 ausgeliefert, und wenn wir diese Liste nicht nur auf der Grundlage von Auslieferungen, sondern auch von Bestellungen erstellen, wird die A320 die Boeing 737 im Jahr 2019 als beliebtestes Flugzeug des 21. Jahrhunderts ablösen.

Airbus A320



In Produktion: 1986 bis heute

Auslieferungen: 10.176 Foto: EPA/TELENEWS

Die erste A320 wurde im März 1988 in Dienst gestellt, und das zweistrahlige Single-Aisle-Flugzeug hat seither mehr als 280 Millionen Flugstunden absolviert. Zu den Varianten gehören die A318, A319 und A321, während die A320neo-Familie im Jahr 2016 in Dienst gestellt wurde.

2. Boeing 737

Die Boeing 737: Der Klassiker unter den Schmalrumpfflugzeugen fliegt seit mehr als einem halben Jahrhundert durch die Lüfte, und die verbesserte zivile Version der nächsten Generation wurde von 1996 bis 2019 produziert. Die vielbeachteten Probleme mit der 737 Max der vierten Generation, die 2018 und 2019 in zwei tödliche Unfälle verwickelt war, haben jedoch dem Ruf und den Gewinnen von Boeing geschadet.

Boeing 737



In Produktion: 1968 bis heute

Auslieferungen: 10.877 Foto: AFP/PAU BARRENA

1. Cessna 172

Während die 737 und der A320 die besten Passagierflugzeuge der Welt sind, ist die kleine, viersitzige Cessna 172 das erfolgreichste Zivilflugzeug der Geschichte: Mehr als 45.000 Exemplare sollen gebaut worden sein.

Cessna 172



In Produktion: 1968 bis heute

Auslieferungen: 45.000, Tendenz steigend Foto: EPA/ZSOLT CZEGLEDI

Sie wird in erster Linie als Schulungsflugzeug eingesetzt, und eine ganze Generation von Piloten hat sich in ihr die Zähne ausgebissen. Die hohen Tragflächen dieses einmotorigen Flugzeugs bieten den Piloten eine bessere Sicht, was ihnen die Orientierung in der Umgebung und die Landung erleichtert. Die großen Kabinentüren erleichtern das Ein- und Aussteigen von Flugschülern und Fluglehrern, sodass es sich um einen beliebten Designklassiker handelt, der sich bewährt hat. (red, 30.1.2022)

