Alkohol wandelte sich vom Behelfsmittel bei kultischen Handlungen zum höchsten Gut selbst. Die Funktion blieb gleich. Der Mensch will der Realität entfliehen. Foto: Getty Images/ Karen Moskowitz

Wir sehen Handyvideos aus Après-Ski-Lokalen, in denen die Stimmung gerade durch die Decke geht. Durchstreift man am Wochenende nachts die Stadt, hört man aus Wohnungsfenstern allerorten Gläserklirren und das fröhliche Treiben junger Menschen mit Stereoanlage. Wenn man sich im Nachtleben auskennt, kann man, durch Hinterhöfe in die offiziell geschlossenen Lokale geschleust, Party machen.

Das alles aber ist derzeit verboten! Die Pandemie erfordert Kontrolle, die nüchterne Gesellschaft lässt keine Aussetzer zu. Ekstase und Rausch zählen sicher nicht zu den unmittelbar systemerhaltenden Phänomenen. In Social Media ziehen deshalb wegen dieser Regelbrüche regelmäßig Stürme der Entrüstung auf. Man kann sie dem schönen Begriff der "Tugendbesoffenheit" zurechnen. Dass der Rausch auch eine feine Sache ist, wenn nur das Moralin einschießt, ist für die "Braven" in der Pandemie mitunter aufreizend. Die Tatsache, dass während der letzten zwei Jahre der häusliche Alkoholismus enorm gestiegen ist, unterstützt den Furor noch zusätzlich.

Merke, ein Rausch muss nichts mit Drogen zu tun haben. Entgrenzung und Ekstase können auch beim Sex, Fasten, Sport, Meditieren in seinen extremen Ausformungen, beim Autorasen auf der Bundesstraße oder dem guten alten Tanzen entstehen.

Tanzende Derwische

Wie man im berühmten Handbuch der Rauschdrogen aus den 1970er-Jahren nachlesen kann: "Eine Kultur ohne Rausch kann nicht existieren." Der Rausch macht viel kaputt, er hält allerdings auch viel zusammen. Danach geht es uns schlecht, aber wir funktionieren kurzfristig auch wieder besser. Robert Feustel zählt in Grenzgänge – Kulturen des Rauschs seit der Renaissance einige Kulturtechniken auf: Die Derwische tanzen, die Juden schockeln, Katholiken und der Weihrauch, der Fliegenpilz hat immer Saison. Coca-Blätter, Peyote-Kaktus, LSD, Kokain, lustige Zigaretten, Ecstasy, Crystal Meth, Bierzelt.

Es geht um Bewusstseinsveränderung durch biochemische Vorgänge. Auch wenn der Einbruch danach furchtbar sein mag: Der Rausch entspringt kultischen Handlungen und Riten, die die Gemeinschaft festigen sollten. Mit den Mitteln der Ekstase wurde zudem versucht, kurzfristig dem tristen Alltag zu entkommen. Den Alkohol als populärste Droge beschrieben schon die alten Griechen. Allerdings wurden die Helden nur besoffen, wenn sie wie der einäugige Riese bei Odysseus den Part des Bösen übernahmen. Auch im Mittelalter hielt man trotz regen Konsums halbwegs das sittliche Maß.

Laut Kostis Papajorgis in Der Rausch – Ein philosophischer Aperitif koppelt sich in der Neuzeit der Alkoholkonsum von der kultischen Handlung ab und wird zum Seelentröster in den heiligen Hallen der Industriegesellschaft, den Wirtshäusern. Das Trinken wird "einerseits unendlich banal, ist bloß noch berauschender Stoff ohne jede höhere Bedeutung. Andererseits hat es nichts mehr über sich. So beginnt es unversehens selbst die vakante Rolle des Höchsten zu spielen."

Sich weghacken und vergessen

Es soll nichts beschönigt werden. Rausch bedeutet Vergiftung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von "gradueller Bewusstseinstrübung", "unkoordinierten Gehirnfunktionen", schließlich auch vom "Verlust der Selbstkontrolle". Im Gegensatz zur kultischen Ekstase geht es um etwas anderes: "Wie alles, was in Überschwang und Wallung geschieht, nimmt der Rausch nichts ernst und spricht auf seine Weise allen Konventionen Hohn. Er feiert die Ausnahme, die der Regel spottet, und kultiviert gleichzeitig eine Krankheit – wahrscheinlich die einzige Krankheit, die sich nicht nach Genesung sehnt."

Sich weghacken, vergessen, ins schwarze Loch fallen. Der Kater danach ist eine Plage, die Sucht eine Tragödie. Dennoch startet man immer wieder von vorn. Der Betrunkene wird nicht damit aufhören, seinen Verstand zu verlieren. Der Rausch, dessen schönsten Moment der Trinker, die Trinkerin immer am euphorischen Anfang und nicht am jämmerlichen Ende festmachen wird, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Daran wird die "Tugendbesoffenheit" nichts ändern. Der Rausch ist ein Fluchtpunkt. Er soll den nächsten Tag erträglich machen. Insofern sollte man mit illegalen Après-Ski-Partys gelassener leben lernen. (Christian Schachinger, 29.1.2022)