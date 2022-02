In Kooperation mit der Google News Initiative wird das bestehende Team im Sommer 2022 für acht Wochen um eine Fellowship-Position erweitert

Gestalten Sie den STANDARD mit. Foto: Christian Fischer

Wien – Gemeinsam mit der Google News Initiative sucht Der STANDARD für den kommenden Sommer wieder Nachwuchstalente, um das Team für Daten- und interaktiven Journalismus zu unterstützen.

Von Dienstag bis 15. März 2022 können sich interessierte Studierende unter journalismfellowships.eu bewerben. Dem Kandidaten oder der Kandidatin der Wahl winkt ein Stipendium in der Höhe eines üblichen Vollzeitentgelts in der Wiener Redaktion des STANDARD – oder den Umständen entsprechend (teils) remote von zuhause aus. Der Einsatzzeitraum ist für acht zusammenhängende Wochen zwischen Juni und September 2022 vorgesehen.



Wer Google Spreadsheets und Excel nicht fürchtet oder erste Erfahrungen mit HTML, CSS und Javascript gemacht hat, ist eingeladen sich zu bewerben: In den Aufgabenbereich des Fellows können unter anderem die Recherche, Analyse und Visualisierung von Datensätzen sowie interaktive Webentwicklung fallen, um innovative Journalismusprojekte umzusetzen.

Beispiele für solche Projekte aus der jüngeren Zeit sind die mit dem European Newspaper Award ausgezeichneten Geschichten "Fisch hat einen Haken" und "'Bist du schreist vor Geilheit': Wie Frauen auf Kleinanzeigenportalen belästigt werden", interaktive Formate wie "Dürre, Überschwemmungen, Gletscherschmelze: Drei Wege, die über das Weltklima entscheiden werden" oder "Wo im Wiener Speckgürtel der Klimabonus angemessen ist und die Öffis ausbaufähig wären" sowie natürlich unsere mit umfangreichen Datensätzen gespickten Covid-19-Dauerprojekte "Aktuelle Zahlen zum Coronavirus" (der zugriffsstärkste Artikel aller Zeiten im STANDARD) und "Der aktuelle Stand der Corona-Impfung".

29 Medienhäuser aus 14 europäischen Ländern sind Kooperationspartner des Programms, Österreich vertritt im mittlerweile sechsten Jahr exklusiv Der STANDARD und steht damit in einer Reihe mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", "Die Zeit", "The Guardian", "Financial Times", "Agence France-Presse" (AFP) oder "La Repubblica". (red, 1.2.2022)