14.45 DOKUMENTATION

Rule, Britannia! Das gespaltene Königreich und der Brexit (1–2/2) Wie konnte es zum Brexit kommen? In zwei Teilen werden historische Gründe von den fatalen Nachwirkungen des Mythos vom Empire bis zur seit Margaret Thatcher forcierten Privatisierungspolitik beleuchtet. Um den aktuellen, derzeit wieder in Bedrängnis geratenen Premierminister geht es danach in Wer ist Boris Johnson?.

Bis 16.35, Arte

20.15 EBERHOFER-KRIMI

Grießnockerlaffäre (D 2017, Ed Herzog) Vierter Fall der Krimireihe nach Rita Falks Bestsellern. Kommissarin "Thin Lizzy" (Nora Waldstätten) ist dieses Mal eindeutig davon überzeugt, dass Polizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ein Mörder ist. Bis 21.50, ORF 1

Simon Schwarz (Rudi Birkenberger), Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) in "Grießnockerlaffäre", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/Constantin Film

21.55 DOKUMENTARFILM

Elfie Semotan (A 2019, Joerg Burger) Regisseur Joerg Burger begleitete die nimmermüde österreichische Fotografin bei ihrer Arbeit zwischen Wien, dem Burgenland und den USA. Bis 23.10, 3sat

22.35 KOMÖDIE

La Boum – Die Fete: Eltern unerwünscht (D 1980, Claude Pinoteau) Wir sagen nur Richard Sanderson im Walkman und "Reeeaaaality"! Die immergrüne Coming-of-Age-Komödie machte Sophie Marceau zum Star. Die Fortsetzung La Boum 2 – Die Fete wird gleich im Anschluss serviert. Bis 0.50, RTL 2

23.50 THRILLER

Kap der Angst (Cape Fear, USA 1991, Martin Scorsese) Max Cady (Robert De Niro) macht seinen einstigen Anwalt (Nick Nolte) dafür verantwortlich, dass er ins Gefängnis musste, und sinnt auf Rache. Martin Scorsese schaffte eine wuchtige Neuverfilmung eines Klassikers von 1962. In Kurzauftritten zu sehen: Gregory Peck und Robert Mitchum, Held und Bösewicht des Originals. Bis 1.50, ZDF neo

Streaming



CORONA-DRAMA

The Falls (TWN 2021, Chung Mong-Hong) Mutter und Tochter sitzen in dem mehrfach ausgezeichneten Drama von Chung Mong-Hong (A Sun) wegen der Corona-Pandemie in der Quarantäne fest. Den beiden Frauen bleibt nichts anderes übrig, als sich lange verdrängten Problemen zu stellen. Netflix

Müssen sich in der Corona-Quarantäne ihren Problemen stellen: Gingle Wang (links) und Alyssa Chia als Tochter und Mutter in "The Falls" auf Netflix. Foto: Netflix

FUSSBALL-DOKUSERIE

Neymar: Das vollkommene Chaos (USA 2021) Der brasilianische Stürmer Neymar hat nicht nur mit sportlichen Leistungen für Aufmerksamkeit gesorgt. In der dreiteiligen Doku kommt er nebst Kollegen wie Lionel Messi auch selbst zu Wort. Netflix

MYSTERY-SERIE

Chosen (DK 2022) In der Nähe der dänischen Kleinstadt Middlebo ist vor 17 Jahren ein Meteor abgestürzt. Teenager Emma (Malaika Berenth Mosendane) versucht nach dem Verlust ihres Jobs dessen Geheimnis auf die Spur zu kommen. Eine Euro-Variante der beliebten Mischung aus Coming-of-Age -Drama und Myster-Thriller. Netflix