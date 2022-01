11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Othmar Karas, Erster Vizepräsident EU-Parlament, ÖVP. Die Fragen stellen Rainer Nowak (Die Presse) und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.15 MAGAZIN

Twist: Arm und reich – Die gespaltene Gesellschaft Die Corona-Pandemie hat die ärmeren Menschen am stärksten getroffen. Eine Ungleichheit, die auch Kulturschaffende aufgerüttelt hat. Vorgestellt werden Projekte und Aktionen, die diese Ungerechtigkeit thematisieren. Bis 16.45, Arte

20.10 DOKUMENTATION

My Talk with Florence (A 2015, Paul Poet) Die Künstlerin Florence Burnier-Bauer erzählt

in Paul Poets Interviewfilm über ihre Missbrauchserfahrungen als Kommunardin in Otto Muehls Friedrichshof ebenso wie von einem Leben, das schon früh von Unterdrückung, Vergewaltigung, Prostitution und Obdachlosigkeit bestimmt war. Über Hintergründe zu seinem Film gibt Poet zu Gast bei Lukas Maurer Auskunft. Bis 22.45, Okto

20.15 FACEBOOK-STORY

The Social Network (USA 2010, David Fincher) David Fincher (Fight Club) erzählt in seinem Film von der turbulenten Entstehungsgeschichte von Facebook. Jessen Eisenberg brilliert als Mark Zuckerberg, der dennoch rätselhaft bleibt. Bis 22.10, Arte

Foto: merrick morton

20.15 SCHWERPUNKT

Falco zum 65. Geburtstag Am 19. Februar wäre Falco 65 Jahre alt geworden. Zum Auftakt eines Schwerpunktabends zeigt ORF_2 erstmals den Thriller Jeanny – Das 5. Mädchen. Um 23.15 Uhr rollt die Dokumentation Jeanny – Wie alles begann Falcos Leben auf, um 0.35 Uhr folgt dann das Porträt Wiener Zeitgeist – Aufbruch in die 80er. Bis 1.20, ORF 2

22.10 DOKUMENTATION

Der fantastische Mr. Murray (F 2019, Stéphane Benhamou) Der Coolness-Faktor von Schauspieler Bill Murray ist dieser Tage schwer zu überbieten. Stéphane Benhamou versucht dem Grund für diesen Status eines Mannes, der sich seine Sporen bei der Comedy-Show Saturday Night Live verdiente und heute Liebling von Regiestars wie Sofia Coppola und Wes Anderson ist, auf die Spur zu kommen. Bis 23.05, Arte

Cooler geht’s nicht! Aber wie macht Bill Murray das bloß? Die Doku "Der fantastische Mr. Murray" geht auf Spurensuche, Arte, 22.10 Uhr. Foto: arte

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Heizen, Tanken, Wohnen – Wie teuer wird es noch? Gäste bei Claudia Reiterer sind Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen), Robert Holzmann von der Nationalbank, Anna Parr (Caritas Österreich), Franz Schellhorn (Agenda Austria) und Barbara Blaha vom Momentum-Institut. Bis 23.15, ORF 2

23.15 THRILLER

Die Spur der Jäger (Jägarna, S 1996, Kjell Sundvall) Eigentlich will der Stockholmer Polizist Erik bei der Dorfpolizei eine ruhigere Kugel schieben. Er entdeckt, dass Wilderer ganze Rentierherden abschlachten. Mit seinem Kinoerfolg um einen Einzelnen, der es mit einer verschworenen Gemeinschaft aufnimmt, trug Regisseur Kjell Sundvall ein frühes Scherflein zum Siegeszug der Skandinavien-Krimis bei. Bis 1.05, 3sat