Was war das für ein Start im Jänner 2018, als Annalena Baerbock und Robert Habeck zu den neuen Grünen-Chefs gewählt wurden: Die Begeisterung über das Power-Paar schlug sich so stark in Umfragen nieder, dass 2021 die erste grüne Kanzlerkandidatur auf dem Programm stand. Das Ergebnis ist bekannt. Baerbock patzte, es reichte letztendlich nur für eine Beteiligung an der Jamaika-Koalition.

Annalena Baerbock und Robert Habeck gehen als Chefs. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Nun gibt es wieder eine Zäsur bei den Grünen: Baerbock und Habeck gehen als Chefs, am Samstag sollen Ricarda Lang und Omid Nouripour übernehmen. Ihre Ausgangslage ist ungleich schwieriger als jene von Baerbock und Habeck vor vier Jahren. Damals konnte es in Opposition nur aufwärtsgehen, jetzt gibt es in Regierungsverantwortung einiges an Ansehen zu verlieren. Wenn die Energiewende nicht so gelingt wie geplant, dann fällt das nicht nur auf Habeck, sondern auf alle Grüne zurück.

Umgekehrt stehen die Parteichefs der Grünen, so sie nicht Außergewöhnliches von sich geben, immer im Schatten der Regierungsmannschaft. Auf diese sind die Scheinwerfer gerichtet, das war schon bei Joschka Fischer so.

Ein Spagat steht auch bei der Aufarbeitung des enttäuschenden Wahlergebnisses an. Einerseits geht es um Fehler der Kanzlerkandidatin Baerbock. Andererseits will man die Außenministerin Baerbock natürlich nicht beschädigen. Und da sind noch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des unseligen Corona-Bonus von 1500 Euro für die grüne Führung. Die neue Spitze ist von Anfang an stark gefordert. (Birgit Baumann, 28.1.2022)