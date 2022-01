Die Etat-Mediennews vor dem Wochenende im Überblick:

GIS schon vor Erhöhung im Europavergleich ganz vorne 1,38 Euro mehr Programmentgelt pro Monat zahlen Gebührenhaushalte ab Februar. Wir haben den Europavergleich der Rundfunkgebühren –und wo es keine gibt.



Impflotterie der Regierung: ORF dürfte Abwicklung nicht übernehmen Rechtliche Bedenken gegen Abwicklung, Bundeskanzleramt will andere Organisation noch nicht bestätigen, der Prozess sei noch im Gange.

Österreichs größter Zeitungskonzern Mediaprint lagert 170 Mitarbeiter aus – sie werden von einer neu gegründeten Firma in deutschem Eigentum übernommen

Josh, Christina Stürmer und Wanda für "Starmania" Kolportiert wird Josh als Dauer-Juror, Stürmer und Wanda als einmalige Jury-Gäste.

Freitag "Tosca" statt "ZiB 2" Das ORF-Tagesmagazin entfiel schon häufiger.



Lisa Fitz zieht sich nach Aussagen über Impffolgen aus Satiresendung "Spätschicht" zurück, der SWR bedauert die Entscheidung.

"Scary Movie" für "Desperate Housewives" Frauen, die aus dem Fenster starren, bei Netflix in "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window".

Autorennen im Dschungelcamp Null Sterne für Herren, Nobat und Renzi.

Sänger Oli.P gewinnt als Affe die erste Staffel "The Masked Dancer".

Switchlist Tosca, Fantomas und Es ist kompliziert..! – die TV-Tipps für Freitag.

Spannende Lektüre und ein entspanntes Wochenende!